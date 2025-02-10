Erciyes, 2025 Kar Motosikleti Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Spor

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından çeşitli kayak merkezlerinde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası bu yıl Erciyes'te gerçekleştirilecek. Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de düzenlenecek şampiyonanın ikinci ayağına Erciyes ev sahipliği yapacak.

Şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak.

Erkekler ve kadınlar kategorisindeki yarışlar, 15-16 Mart 2025'te gerçekleştirilecek.