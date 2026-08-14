Erciyes 38 FC 2. Etap Kampını Tamamladı

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2.etap kamp çalışmaları tamamladı.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2. etap kampını Bolu'da tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz'da başlayan mavi siyahlılar, 1. etap ve 2. etap kamplarını Bolu'da yaptı. 2. etap kampının ardından izine çıkan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 3.etap kamp çalışmalarına 17 Ağustos Pazartesi günü yine Bolu'da başlayacak.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünden yapılan açıklamada; "İkinci etap kamp çalışmalarımız sona ermiş olup, üçüncü etap hazırlıklarımız 17 Ağustos'ta başlayacaktır. Takımımız maç haftası da dahil olmak üzere kalan hazırlılarına Bolu'da devam edecektir" denildi.