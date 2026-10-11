Erciyes 38 FK, 3\'üncü Lig\'de Adanaspor\'u 6-1 yendi; Artun üç gol attı

Erciyes 38 FK, 3'üncü Lig'de Adanaspor'u 6-1 yendi; Artun üç gol attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes 38 FK, 3'üncü Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Adanaspor'u 6-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Çağrı Yağız, Fatih Yiğit, Artun (3) ve İlkay'dan gelirken Adanaspor'un tek golünü Deniz Özcan attı.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Metehan Erkin, Denizcan Şahin, Kazım Demir
ERCİYES 38 FK: Mertcan – Mehmet Eksik (Dk. 46 Ensar), Halil, Güney, Osman, Hüseyincan, Utkan, Fatih Yiğit (Dk. 66 Ali), Mikail (Dk. 46 Mehmet Tosun), Çağrı Yağız (Dk. 66 İlkay), Artun (Dk. 66 Berkay)
ADANASPOR: Saffet – Mustafa, Miraç, Ömer Faruk (Dk. 69 Mesut), Görkem, Muhammed (Dk. 55 Çağan), Serdar Yakıcı (Dk. 55 Deniz Özcan), Türker, Deniz Eşer (Dk. 69 Kürşat), Baturhan (Dk. 36 Ulaş), Mücahit
GOLLER: Dk. 12 Çağrı Yağız, Dk. 20 Fatih Yiğit, Dk. 31 (P), Dk. 45 ve Dk. 61 Artun, Dk. 88 İlkay (Erciyes 38 FK), Dk. 69 Deniz Özcan (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Mikail, Utkan (Erciyes 38 FK), Cebeli Baturhan (Adanaspor)
Erciyes 38 FK, 3'üncü Lig'in 6'ncı haftasında evinde Adanaspor'u 6-1 yendi.
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