Erciyes 38 FK Bolu'daki Kampı Tamamladı - Son Dakika
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Erciyes 38 FK Bolu'daki Kampı Tamamladı

Erciyes 38 FK Bolu\'daki Kampı Tamamladı
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Erciyes 38 FK, yeni sezon öncesi Bolu'daki kampını tamamlayarak Ağrı 1970 maçına hazırlanıyor.

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında kampa girdiği Bolu'da hazırlıklarını tamamladı.

Erciyes 38 FK, 2026-27 sezonu öncesi hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürdü. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlılar, kamptaki çalışmalarını tamamladı. 2'nci etap çalışmaları kapsamında Bolu'da güç depolayan Kayseri ekibi, geçen hafta 2 hazırlık maçı oynayarak kampı tamamladı. İç Anadolu ekibi ligin ilk haftasında karşılaşacağı Ağrı 1970 mücadelesinin hazırlıklarını da Bolu'da yaparak Ağrı'ya hareket edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK Bolu'daki Kampı Tamamladı - Son Dakika

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