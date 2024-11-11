Erciyes 38 FK'dan Atatürk'e Saygı - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'dan Atatürk'e Saygı

Erciyes 38 FK\'dan Atatürk\'e Saygı

Erciyes 38 FK, Atatürk'ü anmak için Polatlı 1926 ile maça siyah tişörtle çıktı.

11.11.2024 10:03
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Erciyes 38 Futbol Kulübü; sahasında oynadığı Polatlı 1926 spor maçına Atatürk portreli siyah tişört ile çıkarak Ata'ya saygı duruşu yaptı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü; 10 Kasım'da sahasında oynadığı Polatlı 1926 spor maçına Atatürk portreli siyah tişört ile çıktı. Ligin 10. hafta maçına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılında çıkan Erciyes 38 FK futbolcuları, bu anlamlı günde Ata'ya saygıyı ihmal etmedi. Mavi siyahlılar, ısınmak için sahaya çıkarken 1881-1938 yazılı ve Atatürk portreli siyah tişört giydi.

Her iki takım da, sahaya 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart ile çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK'dan Atatürk'e Saygı - Son Dakika

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