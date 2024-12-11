Erciyes 38 FK Deplasman Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyes 38 FK Deplasman Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı

Erciyes 38 FK Deplasman Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı

Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup takımı Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısında deplasmanda sadece 5 puan toplayarak kötü bir performans sergiledi. Son oynadığı maçta Kahramanmaraş İstiklalspor'a son dakika golüyle mağlup olan ekip, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

11.12.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısında oynadığı 7 deplasman maçında sadece 5 puan toplayabildi. Mavi-siyahlı takım, deplasmanda sadece 7 Eylül Turgutluspor'u mağlup etti.

Son olarak deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a son dakika golü ile mağlup olan Erciyes 38 FK, bu karşılaşma ile ilk yarı deplasman maçlarını tamamlamış oldu. Ligin ilk yarısında 7 kez dış sahada rakiplerine konuk olan Mavi-Siyahlı takım, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 5 puanı hanesine yazdırdı. Erciyes 38 FK, dış saha maçlarında 6 gol atarken, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Kayseri ekibi, deplasmanlarda oynadığı maçlarda sadece ligin 3. haftasında oynadığı 7 Eylül Turgutlaspor maçını 2-0'lık skor ile kazandı.

Bursa Nilüferspor ve Büyükçekmece Tepecikspor maçlarından beraberlikle ayrılan ekip, Zonguldakspor, Mardin 1969spor, Niğde Belediyespor ve Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanlarından ise eli boş döndü.Erciyes 38 FK, ilk yarıyı 15 Aralık Pazar günü kendi evinde oynayacağı Kırıkkale FK maçı ile noktalayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Türkiye, Erciyes, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK Deplasman Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis’te bir araya geldi CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:47:35. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes 38 FK Deplasman Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.