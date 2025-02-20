Erciyes 38 FK Galibiyetsiz Serisine Devam Ediyor

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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, oynadığı son 9 maçta galibiyet alamadı. Mavi siyahlılar, sadece 2 maçtan puan çıkarabildi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, kümede kalma hesapları yapıyor. Ligde oynadığı son 9 müsabakada 2 beraberlik alırken 7 kez de mağlup olan mavi siyahlılar, galibiyete hasret kaldı. Son olarak Edirnespor'u sahasında 1-0 yendiği günden bu yana oynadığı 9 maçta Turgutluspor ve Tepecikspor ile berabere kalan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 7 maçta da mağlup olup 6 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 21. haftasında deplasmanda Ordu 1967spor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ