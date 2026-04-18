Erciyes 38 FK, Play-Off\'ta

TFF 3. Lig 2. Grupta ligin 30. haftasında Erciyes 38 Futbol Kulübü evinde oynadığı maçta Niğde Belediyespor'u 3-2 yenerek, sezonu 49 puanla tamamladı. Mavi-siyahlılar adını Play-Off'a yazdırdı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Giray Şaylan, Hüseyin Can, Muhammed Oğuzhan Öztaş
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Utkan Gökçen, Güney Gençel, Mehmet Tosun, (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.59), Artun Akçakın, Serdar Yiğit, (Ethem Balcı dk.78), Çağrı Yağız Yasak, (Ali Kılıç dk.78), Hüseyin Ekici, (Caner Kaban dk.66)
Niğde Belediyespor: Mehmet Demircan, Muhammed Yıldırım, Hüseyin Furkan Uslu (Bilal Güven dk.68), Ömer Faruk Demirel, Caner Taşkıran, Barış Şen, (Yasin Çolak dk.83), Samet Olgaç, (Emirhan Özkan dk.56), Samet Emlik, İbrahim Çam, Efe Kaan Kayanöz, (Osman Yavuz dk.56), Faysal Berdan Kaya
Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk.4), Hüseyin Ekici (dk.49), Artun akçakın (62) (Erciyes 38 FK), Ömer Faruk Demirel (dk.20), Efe Kaan Kayanöz (dk.45+1) (Niğde Belediyespor) - KAYSERİ
