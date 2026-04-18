Erciyes 38 FK, Play-Off\'ta

18.04.2026 18:14  Güncelleme: 18:15
TFF 3. Lig 2. Grupta 30. hafta mücadelesinde Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde Niğde Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek sezonu 49 puanda tamamladı ve Play-Off'a adını yazdırdı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Giray Şaylan, Hüseyin Can, Muhammed Oğuzhan Öztaş

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Utkan Gökçen, Güney Gençel, Mehmet Tosun, (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.59), Artun Akçakın, Serdar Yiğit, (Ethem Balcı dk.78), Çağrı Yağız Yasak, (Ali Kılıç dk.78), Hüseyin Ekici, (Caner Kaban dk.66)

Niğde Belediyespor: Mehmet Demircan, Muhammed Yıldırım, Hüseyin Furkan Uslu (Bilal Güven dk.68), Ömer Faruk Demirel, Caner Taşkıran, Barış Şen, (Yasin Çolak dk.83), Samet Olgaç, (Emirhan Özkan dk.56), Samet Emlik, İbrahim Çam, Efe Kaan Kayanöz, (Osman Yavuz dk.56), Faysal Berdan Kaya

Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk.4), Hüseyin Ekici (dk.49), Artun akçakın (62) (Erciyes 38 FK), Ömer Faruk Demirel (dk.20), Efe Kaan Kayanöz (dk.45+1) (Niğde Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:44
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
