Erciyes 38 FK, Orduspor 1967 ile Karşılaşacak

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, erteleme maçında Ordushpor 1967 takımına konuk olacak. Müsabaka Çarşamba günü oynanacak.

Daha önce oynanması gereken ancak olumsuz hava şartlarından dolayı tehir edilen Türkiye 3. Lig 4. Grup 22. hafta maçları 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Erciyes 38 Futbol Kulübü de, tehir maçına Ordu'da çıkacak. Mavi-siyahlılar, Ordu spor 1967 ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın başlama saatini 14: 00 olarak belirledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta Çarşamba günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri ise şu şekilde:

14: 00 Zonguldakspor-Edirnespor

14: 00 Sebat Gençlikspor-Kırıkkalespor

14: 00 Niğde Belediyespor-Polatlı 1926 spor

14: 00 Mardin 1969 spor-B.Tepecikspor

14: 00 Orduspor 1967-Erciyes 38 FK

14: 00 İzmir Çoruhluspor-Bursa Nilüferspor

14: 00 Turgutluspor-K.İstiklalspor

14.00 Denizlispor- Ağrı 1970 spor - KAYSERİ