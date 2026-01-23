Erciyes 38 FK, seri peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erciyes 38 FK, seri peşinde

Erciyes 38 FK, seri peşinde
23.01.2026 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 18. haftasında Silifke Belediyespor'la karşılaşmak üzere Mersin'e hareket etti. Geçtiğimiz hafta Osmaniyespor'u farklı bir skorla geçen mavi siyahlılar, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin 18. haftasında deplasmanda Silifke Belediyespor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin 18. haftasında deplasmanda Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftayı farklı Osmaniyespor galibiyeti ile kapatan mavi siyahlılar, deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu Silifke Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Mersin'e hareket eden Erciyes 38 FK; 5-6 saatlik yolculuğun ardından Mersin'e ulaşacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Geride kalan 17. hafta sonunda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Yarın Mersin Silifke Şehir Stadı'nda oynanacak olan Silifke Belediyespor ile Erciyes 38 FK maçı saat 13.00'de başlayacak ve hakem İrfan Çağrı Baş düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, seri peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:32:04. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes 38 FK, seri peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.