Erciyes 38 FK, seri peşinde

Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin 18. haftasında deplasmanda Silifke Belediyespor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin 18. haftasında deplasmanda Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftayı farklı Osmaniyespor galibiyeti ile kapatan mavi siyahlılar, deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu Silifke Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Mersin'e hareket eden Erciyes 38 FK; 5-6 saatlik yolculuğun ardından Mersin'e ulaşacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Geride kalan 17. hafta sonunda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Yarın Mersin Silifke Şehir Stadı'nda oynanacak olan Silifke Belediyespor ile Erciyes 38 FK maçı saat 13.00'de başlayacak ve hakem İrfan Çağrı Baş düdük çalacak. - KAYSERİ