Erciyes 38 FK - Turgutluspor Maçının Hakemi Belli Oldu

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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Erciyes 38 FK- Turgutluspor maçına hakem Sait Tuzcu atandı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; Pazar günü oynanacak Erciyes 38 FK - Turgutluspor maçını Sait Tuzcu yönetecek.

Pazar günü oynanacak müsabakada; Kocaeli Bölgesi Klasman hakemi Sait Tuzcu'ya Cankut Gönenç ile Taha Berke El yardımcılık yapacak. - KAYSERİ