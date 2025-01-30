Erciyes 38 FK - Turgutluspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Erciyes 38 FK- Turgutluspor maçına hakem Sait Tuzcu atandı.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; Pazar günü oynanacak Erciyes 38 FK - Turgutluspor maçını Sait Tuzcu yönetecek.
Pazar günü oynanacak müsabakada; Kocaeli Bölgesi Klasman hakemi Sait Tuzcu'ya Cankut Gönenç ile Taha Berke El yardımcılık yapacak. - KAYSERİ
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