Erciyes 38 FK'ya PFDK'dan Cezalar

16.05.2026 10:52
Erciyes 38 FK, PlayOff maçındaki ihlaller nedeniyle toplamda 106.700 TL ceza aldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan (PFDK) ceza geldi.

Türkiye 3. Lig'de mücadele veren ve sezona PlayOff maçları ile nokta koyan Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Erciyes 38 FK'nın 08.05.2026 tarihinde oynanan Erciyes 38 FK-Malatya Yeşilyurtspor 3. Lig Play Off müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Erciyes 38 Futbol Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada skor tabelasında yer alan saatin müsabakanın ikinci uzatma dakikalarında durdurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Erciyes 38 FK'nın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" cümleleri kullanıldı.

PFDK ayrıca Erciyes 38 FK kulüp görevlisi Hüseyin Alper Aslan'a 3 maç ve 20 bin TL, kulüp doktoru Hüseyin Durmaz'a 3 maç ve 6 bin TL ceza, kulüp malzemecisi Mehmet Karakuş'a 1 maç ve 10 bin TL ceza, kulüp idarecisi Ufuk Gezroğlu'na 5 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

