Erciyes 38 FSK Sözcüsü Çolak, 4-0 sonrası hakem kararlarında farklılık öne sürdü

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Sözcüsü Volkan Çolak, deplasmanda Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü'ne karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimine tepki gösterdi. Çolak, "Bir mağlubiyetle inancımızdan vazgeçmeyiz. Yolumuz mücadele, hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Deplasmanda Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü'ne 4-0 yenildikleri maç sonrasında açıklama yapan Erciyes 38 FSK Sözcüsü Volkan Çolak, maç boyunca hakemin verdiği kararlar arasında farklılıklar bulunduğunu öne sürdü. Volkan Çolak, rakibin faullerine ve sportmenlik dışı davranışlarına göz yumulduğunu, kendi futbolcularının ise en küçük temaslarda cezalandırıldığını kaydetti. Tartışmalı kararların ilgili kurullar tarafından incelenmesini beklediklerini dile getiren Çolak, "Biz ayrıcalık değil, adil ve tarafsız yönetim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 maçtan 9 puan hedefliyoruz"

Takımın 9. haftalık süreçte ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Çolak, alınan mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını belirtti. Eksiklerinin farkında olduklarını vurgulayan Çolak, yönetim, teknik ekip ve futbolcuların birlik içerisinde mücadeleye devam edeceğini ifade etti. Önlerindeki üç karşılaşmayı kazanarak 9 puan almayı hedeflediklerini kaydeden Çolak, zirve yarışını sürdürmek istediklerini belirtti.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Kayseri kamuoyuna da mesaj gönderen Erciyes 38 FSK Sözcüsü Volkan Çolak, kendilerine inanan ve destek veren herkese sezon sonunda daha güzel mutluluklar yaşatacaklarına inandıklarını ifade etti. Çolak, "Bir mağlubiyetle inancımızdan vazgeçmeyiz. Yolumuz mücadele, hedefimiz şampiyonluk" görüşünde bulundu.