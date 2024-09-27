Erciyes 38 FC, Maç Gelirlerini Şehit Aileleri Derneği'ne Bağışlayacak - Son Dakika
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Erciyes 38 FC, Maç Gelirlerini Şehit Aileleri Derneği'ne Bağışlayacak

Erciyes 38 FC, Maç Gelirlerini Şehit Aileleri Derneği\'ne Bağışlayacak

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta Denizlispor ile oynayacakları maçın bilet gelirlerini Şehit Aileleri Derneği'ne bağışlama kararı aldı. Kulüp Başkanı Ahmet Dirgenali, şehit ailelerine destek vermenin önemine vurgu yaparak, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. Maç 29 Eylül Pazar günü oynanacak.

27.09.2024 12:47
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacakları maçın hasılatını Şehit Aileleri Derneği'ne bağışlama kararı aldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacakları Denizlispor maçının hasılatını Şehit Aileleri Derneği'ne bağışlama kararı aldı. Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dirgenali; her daim sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alacaklarını da ifade etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir polisin şehit edilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Başkan Ahmet Dirgenali; "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizi yüreğimizde yaşatırken ailelerimize de sahip çıkmayı, destek vermeyi ihmal etmemeliyiz. Bu vesile ile bu hafta oynayacağımız Denizlispor maçının bilet gelirlerini şehit aileleri derneğine bağışlama kararı aldık" dedi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Denizlispor arasındaki maç 29 Eylül Pazar günü oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi yan sahadaki maçın başlama saati 15: 30 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FC, Maç Gelirlerini Şehit Aileleri Derneği'ne Bağışlayacak - Son Dakika


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