Erciyes'e Yeni Yol ve Otopark

22.04.2026 12:22
Erciyes Kayak Merkezi'nde ulaşımı rahatlamak amacıyla 8,2 kilometre uzunluğunda alternatif yol ve 2 bin 500 araçlık otopark inşa edilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e gelen ziyaretçilerin konforu için yatırımlarını sürdürüyor.

Özellikle hafta sonları 100 binin üzerinde misafiri ağırlayan ve bu sezon 14 Nisan itibarıyla yaklaşık 3 milyon 300 bin ile rekor ziyaretçi sayısına ulaşılan Erciyes'te, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 500 araçlık yeni otopark projesi hazırlandı. Otoparkın yapımına, sezon kapanır kapanmaz başlanacak.

Ayrıca kayak merkezinden geçen Kayseri-Develi kara yolunda trafiğin rahatlatılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi.

Mevcut yola paralel şekilde 8,2 kilometrelik alternatif yol yapılacak. Kayak merkezinin doğusundaki Koç Dağı eteklerine yapılması planlanan yol, yaklaşık 1 milyar liraya mal olacak.

Yeni yol ve otopark projelerinin tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan Erciyes'te ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor.

"Atletizm pisti de bitme aşamasına geldi"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes Kayak Merkezi'nin kentin önemli markalarından olduğunu söyledi.

Erciyes'i geliştirme adına neredeyse her gün yeni bir çalışmanın başladığını vurgulayan Büyükkılıç, "Erciyes Dağı'na çok güzel bir yüksek irtifa kamp merkezi kazandırdık. Burada olimpik yüzme havuzu ve fitness salonu bulunuyor. Atletizm pisti de bitme aşamasına geldi. Bu yatırımı buraya yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"İhalesi kasımda yapıldı"

Büyükkılıç, Erciyes'in her geçen yıl geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitlendirme ve üzerine ekleme projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda sıcak su arama çalışmalarımız sürüyor. Dağ kızağının ihalesini yaptık, inşallah en kısa sürede hizmete girer. Biz Erciyes'i sadece kış sezonunda değil, diğer mevsimlerde de ziyaret edilen bir merkez haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 2 bin 500 araçlık otopark projemiz var. Ayrıca Kayseri-Develi kara yolundaki trafiğin tıkanma noktasına geldiği zamanlar oluyordu. Durumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na aktardık ve sağ olsun bizi kırmadı. 8,2 kilometrelik projenin ihalesi kasımda yapıldı. Yeni yol, Koç Dağı'nın eteğinden geçerek Tekir Göleti'nin üzerinden mevcut yola bağlanacak."

Kaynak: AA

