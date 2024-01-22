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Erciyes Esen Makina FK, Başakpınarspor'u 2-0 yenerek Play-Off iddiasını sürdürdü - Son Dakika
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Erciyes Esen Makina FK, Başakpınarspor'u 2-0 yenerek Play-Off iddiasını sürdürdü

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Erciyes Esen Makina FK, ligin 14. haftasında Başakpınarspor'u 2-0 mağlup ederek Play-Off şansını korudu. Maçta Erciyes Esen Makina FK'nın gollerini Fazıl Burak ve Yaşar Berk Yorgancı attı.

Erciyes Esen Makina FK, Başakpınarspor\'u 2-0 yenerek Play-Off iddiasını sürdürdü
22.01.2024 - 14:16,
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 14. haftasında Erciyes Esen Makina FK rakibi Başakpınarspor'u 2-0 yenerek Play-Off iddiasını sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman, Yasin Emre Ceylan, İbrahim Çolak

Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Mehmet Ali İmren, Halil Yozgat, Yaşar Berk Yorgancı, Latif Aydemir (Eyyüp İzgi dk.90), Safa Fırat, Bulut Akbaş, Fazıl Burak (Uğur Özdemir dk.90), Furkan Ulus (Beytullah Özcan dk.65), Mehmet Yaman (Erkan Polat dk.82)

Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaarslan, Burak İndap, Erhan Vurdem, Umut Tunç (Okan Uçar dk.78), Turgut Kıvrak, İlker Karakaya, Buğra Kara, Mevlüt Metin, Cihan Oğuzman, Muhammed Fatih Demirezen (A. Buğra Gökşen dk.60), Harun Çetin

Goller: Fazıl Burak (dk. 25), Yaşar Berk Yorgancı (dk. 88) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Erciyes Esen Makina FK, Başakpınarspor'u 2-0 yenerek Play-Off iddiasını sürdürdü - Son Dakika


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