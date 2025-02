Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Ekonomisine Önemli Katkı Sağlıyor

Spor

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in Kayseri ekonomisine ve tanıtımına büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Erciyes'te kar üzerinde yapılabilecek her şey yapılabiliyor" dedi.

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, kış boyu misafirleri için aktiviteler düzenlenmeye devam ediyor. Bütün kıtalardan gelen misafirleri ağırladıklarını söyleyen Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Hep vurguladığımız bir şey var. Erciyes'te kar üzerinde yapılabilecek her şey yapılabiliyor. Bu önemli bir özellik. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin burada sağladığı tesisleşme imkanı ile tesisler, pistler belirli bir noktaya geldi. Artık kayak, snowboard, snowskate bu tür faaliyetler zaten devam ediyor. Misafirlerimiz geliyor yurtdışından. Bütün kıtalardan misafirlerimiz geliyor. İlave olarak dediğim gibi hem daha lokal basit eğlenceli yarışlar yaparak hem de uluslararası organizasyonlarla işte bir taraftan snowcross bir taraftan kar heykeli gibi. Bunlarla da Erciyes'te kar üzerinde yapılabilecek her şeyin yapıldığını, böyle bir merkez haline geldiğini duyuruyoruz" dedi.

"Ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz"

Akşehirlioğlu, Erciyes'in hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyleyerek, "Burada ciddi bir katkı sağlıyor Erciyes. Her yıl misafir sayımız artıyor. Zaten söylediğim gibi her kıtadan misafirlerimiz kayak yapmak için buradalar. Bizim bunun yanına eklediğimiz aktivitelerle birlikte her gelen misafirimiz gerek yurt içinden gerek yurtdışından burada konaklama yapıyor, şehri geziyor, alış veriş yapıyor. Dolayısıyla burada ekonomiye belli bir katkı sağlıyor. Burada yemek yiyor, Erciyes'i, Türkiye'yi, Kayseri'yi tanıyor. Buradaki pazarlarda, alışveriş merkezlerinde, lokantalarda yemeğini yiyor. Dolayısıyla hem Erciyes'in hem Kayserimizin tanıtımı, ekonomik katkısı da dahil her anlamda Erciyes liderlik ediyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kayak sezonu nisan sonuna kadar sürebilir"

Kayak sezonunun nisan ayının sonuna kadar sürebileceğini ve bütün misafirlerini Erciyes'e beklediklerini söyleyen Akşehirlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erciyes'e güzel bir yağış gelmişti bilindiği üzere. Dolayısıyla bütün pistlerimiz açık, teleferiklerimiz açık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Misafirlerimiz de bu keyfi bizimle birlikte yaşasınlar. 4 kapımız da açık. 19 mekanik tesisimiz, 112 kilometre pistlerimiz açık. Gönüllerince burada kayak keyfini sürdürebilirler. Muhtemelen Nisan'ın ortasına, sonuna kadar belki sürecek bir kayak sezonumuz olacak. Onun için şu anda tam kış mevsiminin, kayağın ortasındayız. Herkesi Erciyes'e davet ediyoruz." - KAYSERİ