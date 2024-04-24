Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yapıldı - Son Dakika
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Spor

Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yapıldı

Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya\'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yapıldı

Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya'nın Moreni kentinden gelen öğrenciler, Talasgücü Belediyespor altyapı takımı ile dostluk maçı yaptı. Maçı izleyen Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, gençleri tebrik etti.

24.04.2024 15:46  Güncelleme: 15:58
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Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya'nın Moreni kentinden gelen öğrenciler, Talasgücü Belediyespor altyapı takımı ile dostluk maçı yaptı. Maçı izleyen Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, gençleri tebrik etti.

Harman Mahallesindeki Talasgücü Belediyespor tesislerinde gerçekleşen müsabakayı Başkan Yalçın'ın yanı sıra, Erciyes Koleji ile yabancı gençlerin öğretmenleri birlikte izledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta top bir kaleden diğerine geçti. Her iki takım oyuncularının mekik dokuduğu sahada karşılaşma 4-4 berabere tamamlandı.

"Spor; dostluk, barış ve kardeşliktir"

Maçın ardından iki takımın oyuncularını tebrik eden Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, "Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu ortaya koyan bütün gençleri kutluyor, gönüllerinden öpüyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Yalçın, daha sonra oyuncular, teknik heyet ve misafirler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Koleji Erasmus Plus Ka121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Romanya'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yapıldı - Son Dakika
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