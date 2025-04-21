Erciyes'te Atletizm Pisti Protokolü İmzalandı

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yapılacak atletizm pisti için protokol imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Erciyes'e yapılacak atletizm pistinin yapım protokolü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara'da imzalandı.

Protokol sonrası konuşan Büyükkılıç, genç dostu bir belediye olarak spora ve sporcuya özel önem verdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, yeni tesisin 17 bin 500 metrekare alanda, 6 kulvarlı tartan koşu pisti, çim atletizm pisti, soyunma ve teknik birimlerden oluşacağını belirtti.

Pistin ortasında 7 bin 957 metrekarelik doğal rulo çim olarak imal edilecek çim saha bulunacağını aktaran Büyükkılıç, projenin şimdiden kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törenle tanıtımı yapılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, 8 soyunma birimi, kapalı spor salonu ve teknik birimleriyle 1850 metre rakımda hizmet veriyor.