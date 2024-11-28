Erciyes Üni. Basketbol Takımları Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika
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Erciyes Üni. Basketbol Takımları Hazırlıklara Devam Ediyor

Erciyes Üni. Basketbol Takımları Hazırlıklara Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi, 2-6 Aralık 2024'te Kayseri'de yapılacak lig için antrenmanlarını sürdürüyor.

28.11.2024 11:56
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2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek olan Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarında mücadele edecek olan Erciyes Üniversitesi Kız ve Erkek Basketbol takımları antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig müsabakaları aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 10 grup merkezinde 2-6 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Bu maçlarda mücadele edecek olan Erciyes Üniversitesi kız ve erkek takımları Kayseri grup merkezinde mücadele edecek. Çalışmalarını Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak nezaretinde sürdüren ekipte tek hedef şampiyon olmak. Kayseri Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı maçlarda Erciyes Üniversitesi Erkek takımının rakipleri Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi olacak. Kızlarda ise Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi ile mücadele edecek. Bu maçlarda ilk sırayı alan takım bahar döneminde oynanacak olan Süper Lig'e terfi maçlarında mücadele etme hakkı kazanacak. Erciyes Üniversitesi'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor;

Kızlar: Biricik Nur Köyyar, Esma Eyşan Göksu, Hatice Sadak, Sudenur Özcan, Nafiye Eda Özkan, Sude Özkul, Emine Yağmur Yıldız, Nimet Nur Soyarıcı, Simay Karacabey, Sena Şahin

Erkekler: Ahmet Refik Şahin, Ahmet Akkan, Fevzi Doruk Güleç, SalihMersin Cengiz, Ahmet Nevşehirli, İlbars Altuner, Berkay Tosun, Batuhan Borlu, Cemal Bilgin, Taha Yasin Yılmaz, Ömer Faruk Şengüleç, Kuir Deng Manyang, Hakan Kavcu, RaşitBora Cingil - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes Üni. Basketbol Takımları Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika

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