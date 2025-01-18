Erciyes Yüksek İrtifa Kampı Tanıtıldı - Son Dakika
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Erciyes Yüksek İrtifa Kampı Tanıtıldı

Erciyes Yüksek İrtifa Kampı Tanıtıldı

Kayseri'deki kamp merkezi, İngiltere ve İspanya acentelerine tanıtıldı, uluslararası ilgi artıyor.

18.01.2025 16:50
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, İngiltere ve İspanya'da faaliyet gösteren acente yetkililerine tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1850 metre rakımda hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 6 futbol sahası, profesyonel olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti ve fitness tesisleriyle tüm spor branşlardaki profesyonel sporcuları ağırlıyor.

Dört mevsim işlevsel bir turizm noktası haline gelen Merkez, uluslararası spor dünyasından ilgi görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İngiltere ve İspanya'da faaliyet gösteren acente yetkilileri, Erciyes'teki kamp merkezini ziyaret ederek, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sorumlusu Gülşah Bıkmaz'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman, profesyonel sporcular için yüksek irtifada antrenman yapmanın önemli fiziksel avantajları olduğunu belirtti.

Yabancı acentelerin ziyaretinin olumlu geçtiğini aktaran Elcuman, "İngiltere ve İspanya'dan gelen acentelerle yaptığımız istişareler gayet verimli geçti. Kendileri operasyonlarına şimdiden başladılar. Bizler bu yönde tanıtımlarımıza devam edeceğiz. Bu sezon yüksek irtifa kampı için daha çok yabancı takımı burada misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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