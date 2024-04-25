Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Öğrencileri İzmir'de Derece Aldı - Son Dakika
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Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Öğrencileri İzmir'de Derece Aldı

Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Öğrencileri İzmir\'de Derece Aldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde faaliyet gösteren Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü öğrencileri, İzmir'de düzenlenen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında dereceler elde etti. Başarılı sporcular, Konya'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

25.04.2024 17:19
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde spor faaliyetlerini sürdüren Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü öğrencileri, İzmir'de gerçekleştirilen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında dereceler elde etti.

İzmir'de 24-25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü'nün genç sporcuları, derece aldılar. Başarılı sporcular, 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Okullararası Atletizm Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılmaya hak kazandılar.

Başarılı sporcu Arda Bakan, Genç Erkek A kategorisinde yüksek atlamada Grup-Bölge şampiyonu oldu. Yağız Celal Delice ise Genç Erkek B kategorisinde 100 metrede Grup-Bölge ikinciliği elde etti. Mert Akay, yine Genç Erkek A kategorisinde yüksek atlamada dördüncülük aldı.

Kadınlar kategorisinde de kulübün sporcuları başarılarıyla öne çıktı. Irmak Tokgöz, Genç Bayan B kategorisinde gülle atmada dördüncü olurken, İklim Aslan aynı kategoride 800 metrede üçüncü sırayı aldı. Derya Sayraman, Genç Bayan A Kategorisinde yüksek atlamada Grup-Bölge birincisi olarak altın madalya kazandı.

Sporcular, önümüzdeki Mayıs ayında Konya'da yapılacak Türkiye finallerinde de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Öğrencileri İzmir'de Derece Aldı - Son Dakika

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