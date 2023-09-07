Erden Timur'dan bobma transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam - Son Dakika

Erden Timur'dan bobma transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam

Erden Timur\'dan bobma transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam
Son Güncelleme: 07.09.2023 22:31

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer dönemi ve kulübün finansal durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer politikasını anlatan Timur, "Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer dönemi ve kulüp hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİNİN ÜZERİNDE OYUNCU İNCELEDİK"

Çok sayıda oyuncu incelediklerini belirten Timur, "Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi. İnşallah sonraki transfer dönemli böyle yoğun ve zor olmaz" dedi.

"TRANSFER KALİTESİNİ YÜKSELTTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Transfer politikasına değinen Timur, "Transferlerimizin dünya basınında ne kadar yer aldığını görüyorum. Rakiplerimizin de yer alıyordur. Türk futbolunu başka türlü yükseltemeyiz. Avrupa'da 6. lig olmamız gerekiyor. Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA EDERİM POPÜLİZM YAPMAM"

Taraftarlara seslenen yönetici, "Transfer limitimiz düşük çünkü eski sponsorluklardan elde ettiğimiz paralar belli. Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira'yı satmak istemedik. Nicolo Zaniolo'yu 5 milyon karla satmak istemedik. 30 Milyon euro ve üzerini hedefledik. Bunları ben transferden önce mi anlatayım? Nasıl pazarlık yaparız sonra! Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur'dan bobma transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erden Timur'dan bobma transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam - Son Dakika
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