Taraftarın \'\'Geri dön\'\' diye yalvardığı Erden Timur\'dan ses var

Hilmi Ersoy:

Erden Timur iyi bir yöneticiydi tuttuğunu koparıyor du ve alıyordu şampiyonlar ligin elendin ve bütün gelirler oldun elendik transfer yaptık vallahi hiç de gerek yoktu ihtiyaç varsa lig başlamadan al yoksa ne gerek vardı o kadar dolar ve Türk parayı boşa harcamaya yok aldık yok alacağız sonrada bin dereden su getirip taraftarı oyalıyor duruyorlar bu sene Galatasaraydan benim hiç ümidim yok çünkü her kafadan bir ses çıkıyor