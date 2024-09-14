Taraftarın ''Geri dön'' diye yalvardığı Erden Timur'dan ses var - Son Dakika
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Spor

Taraftarın ''Geri dön'' diye yalvardığı Erden Timur'dan ses var

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Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası sonrası kulislerde Erden Timur'un yeniden göreve getirileceği iddia edilmişti. İddialara açıklık getiren Timur, ''Galatasaray yönetimiyle görüştüğüm ve geri döneceğim haberleri kesinlikle doğru değil'' açıklamasında bulundu.

14.09.2024 09:17
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Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası sonrası kulislerde Erden Timur'un yeniden göreve getirileceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Erden Timur'dan açıklama geldi.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan Erden Timur, dedikoduların önüne geçebilmek için Taktik Mania'ya açıklama yaptı. Timur, "Galatasaray yönetimiyle görüştüğüm ve geri döneceğim haberleri kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı Timur'un geri dönüp transfer komitesinin başına geçmesini istiyor ancak Timur'un mevcut yönetimle çalışmak istemediği belirtildi.

Taraftarın \'\'Geri dön\'\' diye yalvardığı Erden Timur\'dan ses var

Galatasaray, Erden Timur, Cenk Ergün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın ''Geri dön'' diye yalvardığı Erden Timur'dan ses var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: Beşiktaşla baş edemeyeceklerini anladılar teker teker istifa edip gidiyolar 40 222 Yanıtla
  • Ahmet Akyol: sende çok nazlanma erdem bey . gel sana ihtiyacımız var 55 40 Yanıtla
  • said örücü: bu adamı çok büyütüyorlar, dursun özbeki de hfife alıyorlar, osimhen erden timur zamanında gelseydi erden timurun büyük başarısı olurdu ancak şuan osimheni halen bir kişiye başarı olarak yükleyemediler 22 44 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Osimhen geldi de kiralık geldi tapusunu almadınız ve bir oyuncu tek başına maç kazandıramaz. Öyle bir durum yaratıyorsunuz ki Osimhen geldi şampiyonluk %100 gibi durum çıkıyor ortaya.. Rakiplerinizde ki Osimhenleri de hesaplarınıza dahil edin onların elleri armut toplamıyor. 22 15 Yanıtla
  • pro oyuncu: Bir Galatasaray olarak acil çağrıda bulunuyoruz Erdem Timur yalvarıyoruz Galatasaray'a geri dön 9 13 Yanıtla
  • Ahmet Çelik: Ferhat Eser... Serdar Saatçinin Selamı Var Sana Trabzon'dan 9 3 Yanıtla
  • Hilmi Ersoy: Erden Timur iyi bir yöneticiydi tuttuğunu koparıyor du ve alıyordu şampiyonlar ligin elendin ve bütün gelirler oldun elendik transfer yaptık vallahi hiç de gerek yoktu ihtiyaç varsa lig başlamadan al yoksa ne gerek vardı o kadar dolar ve Türk parayı boşa harcamaya yok aldık yok alacağız sonrada bin dereden su getirip taraftarı oyalıyor duruyorlar bu sene Galatasaraydan benim hiç ümidim yok çünkü her kafadan bir ses çıkıyor 7 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Malum klup gitti adı sanı duyulmamış Romalı oyuncunun kapısında üç gün yattı buna ragmen transferi yapamayarak eline yüzüne bulaştırdı.osimen deyip duruyorlar diğer iki büyük klube önerilip olmaz cevabı alınan topcuyu malum takıma büyük transfer başarısı diye taraftara yutturuyorlar.ne olacak karaborsa gündeminin değişmesi gerekiyordu 3 3 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Gelme baba Hakkını yediler hak ettiler bunu 1 0 Yanıtla
  • İhsan Terler: Ferhat esmiş yine 0 0 Yanıtla
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