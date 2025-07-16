Erden Timur Galatasaray\'a mı dönüyor? Canlı yayında cevap verdi

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Sarı-kırmızılı yönetime geri döneceği iddia ediliyordu.

O İDDİALARI REDDETTİ

CNBC-e'ye konuk olan Erden Timur, Galatasaray ile ilgili gelen soruya cevap vererek Galatasaray'a geri döneceği şeklindeki iddiaları reddetti.

''OĞLUMLA ARAM YENİ NORMALLEŞİYOR''

"Futbol tarafında da aktif tarafınızı gördük. Orada da önemli çalışmalar yaptınız. Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz?" sorusuna cevap veren Erden Timur, "Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez. Kısa vadeli hayallerde bile ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray'la ilgilenirken çok mutluyum. Herkesin tutkusunu yaşaması çok güzel bir şey ama oğlumla aram yeni yeni normalleşiyor. Büyürken yoktum. 3 yaz boyunca 1 gün gitmişim. Çocuklarım hiçbir zaman görmemişler beni. Şu anda Galatasaray zaten iyi, böyle gidecek de inşallah. Daha ileride belki olabilir ama şu an için değil." sözlerini sarf etti.