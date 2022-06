Erden Timur: Ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapılacak

"Gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek, iyi kadrolar kurulacak"

"Basketbola devam ediyoruz"

"Kimse gitmek istemiyorsa, kimse gitmeyecek""Birçoğuyla vedalaştık""Sensibile sağ olsun indirim yaptı, Torrent ile dava yoluna gidildi"" Galatasaray 'ın en önemli gerçeği, altyapıdır""Transfer bütçemiz belli""Okan hoca rakamsal hiçbir şey konuşmadı"Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur , "Hedeflerimizi seçim sürecinde de belirttik. Bunun için gece gündüz ne yapılması gerekiyorsa, fazlasıyla yapılacak" dedi.Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları ile gündemdeki konulara ilişkin Nef Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi.Hedeflerini seçim sürecinde belirttiklerini ve bunun için de gece gündüz ne yapılması gerekiyorsa, fazlasıyla yapılacağını kaydeden Timur, "Gerçekçi bir bakış açısı koymamız gerek. 13 tane yabancı oyuncumuz var, 13 tane de yerli oyuncumuz var. 23 tane altyapı oyuncumuz var. Toplam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan döndü. Geçtiğimiz seneki maaş bütçemiz 27 milyon Euro, net. 1 milyon Dolar maaş ödüyorsanız, 1 milyon 670 bin Dolar. Önceden bu 1 milyon 170 bin Dolar'dı. Çok da uzun olmayan bir süre önce yapıldı bu değişiklik. Sadece geçtiğimiz yıl ödenen rakama göre, 4 milyon Dolar da Mostafa Mohamed 'in bonservisi için harcandı. Bir gençleşme politikası izlendi. 1 yabancı kontenjanımız var. Dolayısıyla gidecekler olacak. Yerli oyuncularımız içerisinden bir kısmı, 13 oyuncumuzun da sözleşme bitimine 1 yıldan az kaldı. Kiralık olarak gönderilmeleri söz konusu olamıyor. Dolayısıyla iyi bir mühendislik yapılması gerekiyor. Hocamızla anlaşma yeni yapıldı çünkü mevcutta sözleşmesi olan hocamız ve sportif direktörümüz vardı. Mümkün olduğu kadar sorumlu davranmak zorundayız. Çünkü emanet bir iş yapıyoruz. Başkasının parası. Mevcut durumumuz bu. Toplam kadro bütçemiz, geçen seneki 39.7 milyon Euro. Şu anda kadromuzda bulunan oyuncuların bonservis ücreti, 67 milyon 880 bin Euro. Bunun dışında bir de imza bedelleri var. O da 3 milyon 291 bin Euro. Baktığınızda 71 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli var. Geçmiş günlerde bazı şeyleri yapmak daha kolaydı. Türkiye 'de futbolun bütçesi git gide azalıyor. Wolfsburg son 5 yılda 245 milyon Euro harcamış. Her yıl 50 milyon Euro bonservis verebiliyorlar. Rennes 285 milyon Euro harcamış son 5 yılda. Avrupa'da orta sıra takımların mevcut durumu bu. Biz ne yapacağız, önemli olan bu" ifadelerini kullandı."GERÇEKTEN PARA VERİLMESİ GEREKEN YERDE VERİLECEK, İYİ KADROLAR KURULACAK"Teknik direktör Okan Buruk 'un raporuna göre takviye edecekleri pozisyonlar olduğunu dile getiren Erden Timur, "Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Seçim dönemleri normalde martta olur. Martta birileriyle el sıkışmak daha kolaydır. Haziranda seçim yapıldığında bu söz konusu olmuyor. Biz o yüzden herhangi bir isim telaffuz etmedik. Gerekli noktalar tespit edildi. Gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek, iyi kadrolar kurulacak. Gelecekten çalınarak değil ama. Ben de taraftarım, hepimizin ortak amacı şampiyon olmak, biz sportif bir derneğiz. Ama bugünü kazanıp, geleceği kaybederek yapmayacağız. Hem yurt içinde hem yurt dışında görüşmelerimizi yapıyoruz. 3 yerli oynatılacağı için farkı yaratacak kısım o. Diğer rakiplerimize göre aksiyon anlamında 2-3 ay gecikmeliyiz. Bunu kapatmak için çalışmamız gerekiyor. Kamuoyunu geçici olarak mutlu etmek değil de kalıcı olarak çözüm üretmek için her aksiyon alınıyor. Önce iyi bir oyuncu açıklayalım da, nabız düşsün gibi sıralamalar yapmıyoruz. Bir yerliyle anlaşmamız gerekiyorsa, rotasyon oyuncusuyla anlaşmamız gerekiyorsa ilk başta onunla anlaşacağız. Ana kadroyu herkesi tatmin edecek ölçüde, Galatasaray'ın çıkarlarına uygun şekilde kuracağız" diye konuştu.Timur, sezonu pazartesi günü açtıklarını belirterek, "7-19 Temmuz arasında Avusturya 'dayız, hazırlık maçları ayarlandı. 26-30 Temmuz'da da ikinci aşama için de Avusturya'ya gidiyoruz. En geç 31'inde tekrar Türkiye'ye döneceğiz" dedi."BASKETBOLA DEVAM EDİYORUZ"Yeni görevi sonrasında basketbolda devam edip etmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Timur, "Basketbola devam ediyoruz. Basketbolu güzelliklerle anıyoruz, hızlı aksiyonlar alıyoruz. Tüm transferlerimizi neredeyse tamamladık diyebiliriz. Onları da tek tek açıklayacağız. Önümüzdeki yıl hedef daha da büyüdü. 5 yıllık planlama yapmıştık, onun içerisindeyiz. Bu transferlerden sonra da kombineler, localar, koltukların satışına başlanacak. Basketbol tarafında her şey olumlu gidiyor" şeklinde konuştu."KİMSE GİTMEK İSTEMİYORSA, KİMSE GİTMEYECEK"Galatasaray'daki idari yapılanmayla ilgili bilgi veren Timur, "Ben Sportif A.Ş.'de futboldan sorumluyum. Cenk (Ergün) Bey, futbol direktörü olacak. Teknik heyet ve kadro şu anda kuruluyor, hocamız geldi. 5 yıllık bir planlama yapmak istiyoruz. Futbol direktörü atandıktan sonra görüşmeler yapılıyor. Yazılı olarak gelen resmi bir teklif yok. Sporcularla görüşeceğiz, gitmek isteyen varsa değerlendirilebilir. Kalma konusunda hevesli olan varsa, ona göre hareket edeceğiz. Galatasaray'da oynamanın bir futbolcunun hayallerini süslüyor olması lazım. Gerçekten Galatasaray'ın çıkarlarına uygun rakamlar olursa değerlendirilebilir. Kimse gitmek istemiyorsa, kimse de gitmeyecek, kadromuzda tutmak istediğimiz isimler anlamında söylüyorum" açıklamasını yaptı."BİRÇOĞUYLA VEDALAŞTIK""Sözleşmesi biten oyuncularla devam edip etmeyeceğimize hoca bakacak" diyen Timur, sözlerine şöyle devam etti: "Ama birçoğuyla vedalaştık. Arda ile hep görüşürüm. Galatasaray'ın sporcu anlamında en kariyerli futbolcusu. Çok da değerli ve içten bir kardeşim. Yapılanmayla ilgili bizim esas önceliğimiz kadro olduğu için, ona odaklanıyoruz. Çok değerli bir scout ekibimiz var, idari yapılanmanın içinde olan değerli arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte süreci götürüyoruz" ifadelerini kullandı."SENSIBILE SAĞ OLSUN İNDİRİM YAPTI, TORRENT İLE DAVA YOLUNA GİDİLDİ"Teknik direktör Domenec Torrent ve sportif direktör Pasquale Sensibile ile ayrılık sürecinden bahseden Timur, şöyle konuştu: "Tüm parayı verecekseniz, sizinle çalışmak istemiyoruz dersiniz, onurlandırırsınız, kalan ödemelerini yaparsınız. Biz böyle bir şey yaptık. Ben bu görüşmeyi yaptım. Salı mazbatayı aldık, çarşamba görüştük, perşembe de kendi ülkesine gitti. Biraz onu doğru karşılamıyorum, kimse benimle görüşmedi demesini. Eski yöneticiden istedik, o da görüştü. Menajerimle görüşün diye karşılık geldi, Torrent tarafından. Yüz yüze görüşme isteği konuşuldu. Biz bir indirim beklentisi içerisindeydik. Tazminat başka bir şey. Biz bu süreci bu şekilde yürütmeseydik, tazminat insanların haklı, tazminat sözleşmede yazsa da, yazmasa da. Sensibile sağ olsun bu anlamda indirim yaptı, sulh protokolü ile sonlandırdık. Sayın Torrent, yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. Biz de indirim olursa direkt ödeyebiliriz, yoksa dava yoluyla çözülebilir dedik, öyle oldu. Böyle sonuçlanmaması gerekiyordu, böyle sonuçlandı. Davanın sonunda en son gelinebilecek nokta da, Sayın Torrent'in istediği şey. Baktığınızda bu bir tercihtir. Gelin sulhle anlaşalım. Gelecek yıl çalışacağınız bedeli alacaksınız zaten. Ama çalışmadan alacaksınız, gelin indirim yapın dedik.""GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ GERÇEĞİ, ALTYAPIDIR""Galatasaray Kulübü'nün tüm branşlarındaki amacının altyapı olması lazım" diyen Timur, "Galatasaray'ın en önemli gerçeği, altyapıdır. Okan hocamızın, altyapıdan yetişmiş bir isim olarak gelmesi çok önemli. Kısa vadede başarılı olalım, insanlardan takdir görelim değil de, uzun vadeli yatırım yapalım, geleceği belirleyelim deyince işler değişiyor. Yaklaşık 3 yıldır altyapıyla ilgili birçok modeli çalıştım, neler yapabiliriz diye araştırdım. Bunlar sadece önermeydi. 10 yıllık bir plan yapılması lazım. Biz basketbolda hemen öyle yaptık, daha kısa süreli planlama olamaz. Bunu önümüzdeki günlerde, aylarda paylaşacağız. Yunus (Akgün) da, Okan (Kocuk) da, Emre (Akbaba) de iyi performanslar sergilediler. Hocamız kadroda görmek istiyor, bizimle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecek oyuncular var. Kampta birçoğuna şans tanınacak. Altyapıdan birçok oyuncuyu kadromuza alacağız, birçok model olacak. Yurt dışı pilot takımıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz" dedi."TRANSFER BÜTÇEMİZ BELLİ"Transfer bütçesiyle ilgili gelen soruya Timur, "Belli bir aralık olarak belirledik. Normalde bunu daha düşük bir aralık olarak belirlemek gerekiyordu ama geç kalındı. Biraz daha geniş aralıkta belli. Avrupa'da oynayamıyoruz gelecek sene. Bu futbolcuların gelmek istemesi noktasında önemli bir eşik. Avrupa olmayınca ya gelmek istemiyorlar ya da çekinmeyle ilgili bir durum olduğu zaman da fiyat artıyor. Aralığımızı açıklayamam, stratejimiz ortaya çıkar" yanıtını verdi."OKAN HOCA RAKAMSAL HİÇBİR ŞEY KONUŞMADI" Okan Buruk 'un sözleşmesiyle ilgili bilgi veren Erden Timur, şunları söyledi:

"Sözleşmemiz 1+1. Kendisi rakamsal hiçbir şey konuşmadı. Ben 3-4 defa bu konuda kendisini zorladım, konuşmadı. Dünyada nasılsa, böyle bir ekibi olacak. Ben gelecek için, uzun vadede, Galatasaray'ın geleceğinde yer alacağını düşünüyorum Okan hocanın. İnşallah da öyle olur. Okan hocanın ekibi belli olmadı. Uluslararası isimler de olacak. Duran toplarla ilgili, çeşitli pozisyonlarla ilgili farklı yapılanmalar olacak. Geniş çalışılıyor. Hocanın takdirinde ekibi. Scout analizleri de yaptırdık, hoca gelmeden önce. Hocayla 9 yıldır çalışıyor İrfan hoca. Hoca değerlendirmesini yaptıktan sonra belli olacaktır."