Erden Timur: "Okan hoca rakamsal hiçbir şey konuşmadı" -2

- Erden Timur: "Okan hoca rakamsal hiçbir şey konuşmadı"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur:

"Şampiyonluğa inancım her zaman tam"

"Doğru kadroyu kurmak konusunda her şey yapılacak"

"Altyapıda 10 yıllık bir plan yapılması lazım"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk'un maaş konusunda hiçbir şey konuşmadığını söyleyerek, "Okan hocamız, Galatasaray'da yetişmiş çok büyük bir değer. Şampiyonluk yaşamış, çok çalışkan. Sözleşmemiz 1+1. Kendisi '1 yıllık sözleşme bile yeter' dedi. Rakamsal hiçbir şey konuşmadı. Profesyonel konu olduğu için 3-4 defa bu konuda zorladım, konuşmadı. Birlikte her şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Mevcut durum ve yapılandırmayı anlatan Timur, "Hedeflerimizden seçim sürecinde bahsettik. Bunun için de gece gündüz ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapılacak. Gerçekçi bakış açısı ortaya koymak gayem. 13 tane yabancı oyuncu var. 13 tane de yerli oyuncumuz var. 23 tane altyapı oyuncumuz var. Toplam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz dönem net maaş bütçemiz 27 milyon Euro. Geçtiğimiz yıl 30.7 milyon Euro bonservis için harcandı. Yeni yapılanmaya gidildi. Gençleşme politikasına gidildi. 1 yabancı kontenjanımız var. Gidecekler olacak. Yabancılar ve yerliler içinde 1 yıldan daha az sözleşmesi olanlar var. Çok önemli bir mühendislik yapılması gerekiyor. Yabancı kontenjanının açılması gerekiyor. Hocamızla anlaşma yeni yapıldı. Mümkün olduğu kadar sorumlu davranmak durumundayız. Şu anda kadroda bulunan oyuncularımızın bonservis bütçesi 67 milyon 880 bin Euro. Bunun dışında imza bedelleri de var. O da 3 milyon 291 bin Euro. 71 milyon Euro gibi kadromuzun bedeli var. Pandemiden dolayı gelirler azaldı ama harcamalar artmış durumda. Mevcut durumda ne yapacağız? Sportif direktör değişikliğine gittik. Hocamızla anlaştık. Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz oyuncular var. Görüşmeler başlamıştı, devam ediyor. Galatasaray'ın parası doğru bir şekilde kullanılacak, iyi kadrolar kurulacak. Bugünü kazanıp, geleceği kaybederek olmayacak şekilde yapacağız. İnce eleyip, sık dokuyacağız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımız var. Rakiplerimize göre 2-3 ay gecikmeliyiz. Farkı kapatmak için yoğun uğraş veriliyor. Her konuda çok detaylı çalışılıp, kalıcı olarak çözüm üretmek için çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonuçları yavaş yavaş gelecek. Bir sıralama düşünmüyoruz. Ana kadroyu herkesi tatmin edecek ölçüde, Galatasaray'ın çıkarlarına uygun bir şekilde takviye edeceğiz" diye konuştu.

"Sezonu pazartesi açıyoruz"

Futbol takımının kamp programını açıklayan Erden Timur, "Sezonu pazartesi açıyoruz. 7-19 Temmuz Avusturya'dayız, Graz yakınlarında olacak. Hazırlık maçları ayarlandı. Hocamız da onayladı. 26-30 Temmuz'da da yine ikinci aşama için Avusturya Innsbruck'a gidiyoruz. Oradaki hazırlık maçlarını ayarladık. En geç 31'inde Türkiye'ye dönmüş olacağız" şeklinde konuştu.

Basketbolda devam edeceğini ifade eden Erden Timur, "Geçen sene başında takımın durumu iyi olmadığı için transfer dönemi zor geçmişti. Basketbolda hızlı aksiyonlar alınıyor. Tüm transferleri tamamladık diyebiliriz. Önümüzdeki yıl hedef de daha da büyüdü. 5 yıllık planlama yapmıştık. Onun içerisindeyiz. Bu transferlerden sonra geçen seneki atmosferi yaşamak için kombine ve locaların satışına başlanacak" açıklamasında bulundu.

Futboldan sorumlu olacağını belirten Timur, "Cenk Bey futbol direktörü olacak. Teknik heyet şu an kuruluyor. Hocamız geldi. Amacımız burada 5 yıllık bir planlama yapmak. Orta vadede planlama yapmadan bir şey yapılacağına inanmıyorum. Önceliğimiz kısmen yapılanma. Büyük ölçüde kadroyu yapmak" ifadelerini kullandı.

"Yazılı olarak henüz bir teklif yok"

Mevcut kadrodaki futbolculara yazılı olarak henüz bir teklif gelmediğini belirten Erden Timur, "Öncelikle sporcularla görüşeceğiz. Gitmek isteyenle bu değerlendirilebilir. Galatasaray'da oynamanın oyuncunun hayalini süslemesi lazım. Soru işareti ile kalmak olmaması lazım. Öyle bir şey olursa ve gerçekten Galatasaray'ın çıkarları uygun rakamlar olursa değerlendirme olur. Kimse gitmek istemiyorsa kimse de gitmeyecek. Kadromuzda tutmak istediğimiz isimler anlamında söylüyorum. Sözel olarak konuşmalar var. Oyuncularla konuştuktan sonra gündeme gelebilir" açıklamasında bulundu.

Arda Turan'ın futboldaki yapılanmada görev alma durumunun olup, olmamasının sorulması üzerine Timur, "Arda ile zaten hep görüşürüm. Galatasaray'ın sporcu anlamında en kariyerli futbolcusu. Çok değerli ve içten bir kardeşim. Yapılanma ile ilgili esas önceliğimiz kadro. Çok değerli bir scout ekibimiz var. Bugün konsantrasyonumuz çok büyük oranda kadro yapılanması. Gecikmiş durumdayız" diye cevap verdi.

"Torrent yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi"

Teknik Direktör Domenec Torrent ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin sözleşme fesihleriyle ilgili soruya ise Erden Timur, "Salı günü akşamı başkan böyle bir göreve düşündüğünü bana söyledi. Altyapı ile ilgilenmek ile ilgili bir şeyim vardı. Çok büyük bir sorumluluk. Eski yönetici görüşüp onunla görüşmesini istedik. İlk başta görüşme talebimize 'Menajerimle görüşün' karşılığı geldi Torrent tarafından. Sonra yüz yüze görüşme isteği konuşuldu. Burada geldiler, görüştüler. Bu süreci bu şekilde yönetmeseydik tazminat her sözleşmede insanların hakkı. Her ne kadar tazminat tanımlasan da, tanımlanmasan da. Bir indirim bekledik. Sensibile bu anlamda indirim yaptı. Onla karşılıklı anlaşarak bu ilişkiyi sonuçlandırdık. Torrent sadece yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız demiştik. Yoksa da dava yolu olur. Orada da öyle bir sonuçlandırma oldu. Bunlar 2-3 gün içerisinde oldu. Sensibile ile böyle ayrılık oldu, kendisine teşekkür ediyoruz. Torrent de bu yolu tercih etti. Hizmet etmiş, çaba sarf etmiş, Galatasaray'ın kültüründe olan teşekkür etmek yakışır. Böyle sonuçlanmaması gerekiyordu. Bu yolu tercih etti. Bu şekilde sonuçlandı" şeklinde cevap verdi.

"Altyapıda 10 yıllık bir plan yapılması lazım"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak başka takımlarda oynayan Okan Kocuk, Yunus Akgün ve Emre Akbaba'nın durumunun sorulması üzerine Timur, "Galatasaray'ın en önemli gerçeği altyapıdır. En çok uğraştığımız konu ve bizim de kurtuluşumuz. Tüm branşlarda amacımızın altyapı olması lazım. Okan hocamızın altyapıdan yetişmiş bir hoca olarak gelmesi çok pozitif bir konu. Bizim için en önemli meselemiz altyapı. 3 yıldır ben de altyapı ile bir sürü modelde çalışmalar içerisinde bulundum. Bunların hepsi önerme. Altyapıda 10 yıllık bir plan yapılması lazım. Basketbolda öyle yaptık. Bunu önümüzdeki günlerde ve aylarda paylaşacağız. Bu sene Yunus da Okan da Emre de iyi performanslar sergilediler. Hocamız kadroda istiyor. Bizle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecek oyuncular var. Kampta birçoğuna şans tanınacak. Altyapıda birçok model olacak. Yurt dışında pilot takım için görüşmeler de yapıyoruz" dedi.

Maaş ve bonservis bütçesini belli bir aralık olarak belirlediklerini söyleyen Erden Timur, "3-4 haftada tüm transferi bitmek zorundayız gibi durum var. Hedeflediğimiz futbolcular Galatasaray'a güç katacak futbolcular olacak. Avrupa olmayınca gelmek istemiyorlar. Gelişimini düşünen oyuncular açısından söylüyorum. İkna etmek için her şeyi yapıyoruz. Bu aralığı açıklayamam stratejimiz ortaya çıkar" açıklamasında bulundu.

"Şampiyonluğa inancım her zaman tam"

Gece gündüz her şeyi yapacaklarını, bunun için de maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapacağının sözünü verdiğini belirten Timur, "Sistemli düzenli bir şekilde Galatasaray'ın geleceğini de düşünerek hareket edeceğiz. Bugün için geleceği feda etmemiz gerekiyor. Bugün geldiğimiz nokta bu. Daha hazır rakiplerimiz var. Çok iyi dönem yaşamamız gerekiyor transfer döneminde. Şampiyonluğa inancım her zaman tam. Şampiyon olmak için her şeyi yapma sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

"Okan hoca rakamsal hiçbir şey konuşmadı"

Yeni teknik direktör Okan Burak hakkında da konuşan Erden Timur, "Okan hocamız, Galatasaray'da yetişmiş çok büyük bir değer. Şampiyonluk yaşamış, çok çalışkan. O da aynı fikirlerde. Sözleşmemiz 1+1. Kendisi '1 yıllık sözleşme bile yeter' dedi. Rakamsal hiçbir şey konuşmadı. Profesyonel konu olduğu için 3-4 defa bu konuda zorladım, konuşmadı. Birlikte her şekilde mücadele edeceğiz. Dünyada olması gereken gibi bir ekibi olacak. Onunla ilgili de kendisi çalışmalar yapıyor. Uzun vadede sergileyeceği performansla Galatasaray'ın geleceğinde önemli bir şekilde yer olacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Teknik ekibi belli olmadı. Birkaç gün onun çalışmaları yapılıyor. Sadece ulusal değil, uluslararası isimler de olacak. Duran toplarla ilgili, çeşitli pozisyonlarla ilgili yapılanma da olacak. Hocanın takdirinde ekibi. Scout analizleri de yaptırdık. İrfan hoca ile 9 yıldır çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in ocak ayında opsiyonunu kullandığını hatırlatan Timur, " 1 Temmuz'da ödemesi var. Ödemesi yapılacak. Genç, değerli, gelecek vaat eden bir oyuncumuz. Diagne'nin de sözleşmesi devam ediyor. Sakatlık problemi yaşadı. Bizim muhakkak takviye etmek istediğimiz alanlar var ama yabancı kontenjanımız dolu. Bazı konularda sporcularımızla konuşup, hem onların ikna edilmesi lazım hem onların gönüllü olması lazım. Değer var elimizde, bu değeri korumamız lazım" dedi.

Kerem ve Marcao'nun durumu

Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun takımın en değerli futbolcularından olduğunu belirten Erden Timur, "Onların kalmakla ilgili bir şeyi yoksa biz satışla ilgili düşünmüyoruz. Tek istediğimiz şu, Galatasaray'da oynamak için gözü parlamıyorsa, canı gitmiyorsa burası da Galatasaray. Oyuncunun da kendi hayalleri var. Avrupa'da oynamak ister. Kendi gelişimi için hayalleri var. Bunlar da Galatasaray'a değer katan şeyler. Hiçbir şey konuşulmadı. Oyuncularımızla devam etmek istiyoruz. Şunlar da konuşuluyor, 20 milyon falan... Keşke daha fazla olsa ama gerçekçi rakamlar da olması lazım. Böyle şeyler olursa beklentilerimiz çok yüksek olur" diye konuştu.

"Doğru kadroyu kurmak konusunda her şey yapılacak"

Transferleri kampa yetiştirmek konusunda ciddi çaba sarf ettiklerini vurgulayan Timur, "Galatasaray'ın çıkarına uygun yönetmek için, aksiyonu hızlı ama doğruyu tercih ederek yapmak gerekiyor. Her şey bir anda olmayacak. Doğru kadroyu kurmak konusunda her şey yapılacak. Bazısı geç olabilir, bazısı yetişebilir. Şu an yaşanılan sürecin doğal sonucu olacak" şeklinde konuştu.

Sponsorluk durumunun nasıl olacağının sorulması üzerine ise Erden Timur, "Takımın sponsoru yoktu. 1+1+1'di. Başka bir sponsorluk bulunamayınca devam etmiştim. Benim 3 yıllım dolduktan sonra yüzde 45 daha düşüğe sponsor bulundu. Sponsor bulunamayınca biz el sıkıştığımızda ne rakam dendiyse ona imza attım. Burada şahittir herkes, Burak başkan da burada. Rezzan Bey bu işi fikir olarak da sözleşme yapan da bu konuda ısrar eden kişi de oydu. 100 milyon Dolar'dı. 1.5 ay sonra imzalandı. Orada yine başka birileri bulunmaya çalışıldı, benim böyle istediğim olmadığı için. O zaman imzalandığında 70 küsür milyon Dolar olmuştur. Sponsorluk ile ilgili ben hemen bırakırım dedim. Zaten başkanıma da şunu dedim, 'Ben tüm sponsorlukları bırakmak istiyorum' dedim. Seçimde böyle şeyler söyledim. Başkandan bu konuda affımı istedim. 'Ben yine aynı parayı vereyim' dedim. Global sponsorluk isim altında tamamen bağış olan şeyler de yaptık. Herkesin tahmin ettiğinden çok rakamlar. Bazıları biliniyor, bazıları bilinmiyor. Emre Akbaba, Falcao biliniyor. Ben hiçbirinde açıklama yapmadım. Ben bırakayım Galatasaray 2 katı para kazansın. Ben de aynı parayı vereyim, bir de sponsor da versin Galatasaray da 2 katı para kazansın. Çünkü bu işler üzücü, kırıcı olabilir. Herkes Galatasaray'a bir şeyler veriyor ama geri alıyor o insanlar. Ben hiçbirini almadım. Bundan sonra sponsorluk yapmayarak anlamış olacak. Benim için karşılıksız bir şey. Bu işlerden feragat edip, yine aynı parayı verip devam edeceğim. Galatasaray için de daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 12-13 milyon Dolarlık en az sadece bağış maksadıyla Galatasaray gayrimenkul verdim, hepsi de satıldı. Sadece geçen sene 100 milyon TL'ye yakın Galatasaray'a ödemeler yaptık. Geçmişteki şeyleri söylemeyeyim. Sponsorluk gitsin, ben sadece tarafsızca bir şey yapmaya çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.