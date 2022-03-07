Erdinç Sözer: "Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık"

07.03.2022 23:02

- Erdinç Sözer: "Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık" Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Beşiktaş karşısında galibiyeti hedeflemelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

- Erdinç Sözer: "Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Beşiktaş karşısında galibiyeti hedeflemelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, maç beklediğimiz gibi oldu. Hızlı geçiş oyunları, sert bir oyun oldu. Karşılıklı baskı yaptık. 15-20 dakika Beşiktaş baskılı oyandı. Onu çözünce biz baskılı oynadık, sonra golü attık, öne geçtik. Devreye kadar dengeli oldu. İkinci devre istediğimiz oyunu oynayamadık. Pas oyunu, top bizde olsun, gol atışları olsun istedik, olmadı. Çok top kaybı yaptık. 121 km koşmuşuz. Geçişlerden 1-2 pozisyon çıkaramadık. İkinci devre maçı elimizden verince ikinci golü yedik" ifadelerini kullandı.

"Biz Ghezzal'ın, Trezeguet'e faul yaptığını düşünüyoruz"

Siyah-beyazlıların attığı ikinci golden önce faul olduğunu savunan Sözer, "Genelde pozisyonlar VAR'da kontrol ediliyor. Biz Ghezzal'ın, Trezeguet'e faul yaptığını düşünüyoruz. Kendi oyunumuza bakıp oyunumuzu ölçmemiz lazım. İkinci devre oyunumuzdan memnun değiliz. Maçı kontrol edip domine etmek istiyoruz. Bugün çok istekliydik, öyle konuştuk. Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık" cümlelerine yer verdi.

Erdinç Sözer: Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık
Erdinç Sözer: Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık
Erdinç Sözer: Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık

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Kaynak: İHA

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