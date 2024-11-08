Erdoğan Dönmez Yeni Görevine Başladı - Son Dakika
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Spor

Erdoğan Dönmez Yeni Görevine Başladı

Erdoğan Dönmez Yeni Görevine Başladı

Erzurum Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Dönmez, ilk gününde başarı dileklerini aldı.

08.11.2024 16:05
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Dönmez, görevine başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Dönmez'e başarı dileklerini iletti.

Ahmet Çelebi'nin Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanmasının ardından boşalan Spor Hizmetleri Müdürlüğü koltuğuna Erdoğan Dönmez oturdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın tensipleriyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğüne atanan Erdoğan Dönmez, mesaiye başladı. Erzurum Gençlik Hizmetleri Müdürü Levent Çakmur da, mesai arkadaşına ilk iş gününde 'Hayırlı olsun' dileklerini ileterek başarılar diledi.

Eski judocu olan ve uzun yıllar AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Dönmez, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.

Çakmur başarı diledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürlüğüne atanan Erdoğan Dönmez'e 'Hayırlı olsun' dileklerini ileterek başarı dileğinde bulundu. Çakmur, "Erdoğan bey eski bir sporcu kendisi spordaki tecrübelerinden faydalanacağız. Kendisi de spordaki tecrübelerini genç mesai arkadaşlarımıza aktaracak. İnanıyorum ki, hep birlikte Erzurum ve Türk sporu için yoğun çalışmaya ve mesai harcamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Omuz omuza el ele başaracağız

Çiçeği burnunda Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, yeni görevine başlamış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile kurum çalışanlarına teşekkür etti. Dönmez, "İl Müdürümüz Levent bey bizim saygı duyduğumuz bir spor adamı. Bundan sonra omuz omuza el ele vererek Erzurum'a hizmet vereceğiz. Bizleri bu göreve layık gören tüm büyüklerimize layık olmak ve onları mahcup etmemek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Bu arada Dönmez'i ilk mesai gününde Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya ile Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Alaeddinoğlu, KEM Müdürü Selami Kızılkaya da yalnız bırakmadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erdoğan Dönmez Yeni Görevine Başladı - Son Dakika

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