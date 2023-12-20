Erdoğan Karaali, Grekoromen Güreş Milli Takımı teknik direktörlüğünden alındığını iddia etti

Erdoğan Karaali, hak etmediği şekilde Grekoromen Güreş Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alındığını savundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Karaali, yaklaşık iki yıl A ve 23 yaş altı milli takımlarında teknik direktör olarak görev yaptığını, bu süreçte tarihi başarılara imza attıklarını söyledi.

Karaali, görevine son verildiğini basından öğrendiğini belirterek, "Neredeyse bütün ömrümü Türk güreşine ve bayrak temsiline adamış bir spor adamıyım. Uzun yıllardır birçok federasyon yönetiminde antrenör ve teknik direktör olarak birçok ekibin içinde yer aldım." dedi.

Karaali, görev süresince büyük şampiyonalarda milli sporcuların 16'sı altın, toplam 46 madalya kazandığını, takımlarda ise 2'şer dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ettiklerini belirterek, "İstikrarlı bir şekilde her yıl kürsüde yer alıp, dünyada önde gelen güreş takımlarından biri olduk." ifadesini kullandı.

Görev süresi boyunca hiçbir sporcunun hakkını yemediklerini ve adaletten şaşmadıklarını vurgulayan Karaali, "Dünyada istikrarlı başarısını sürdüren en iyi takımın teknik direktörünün, başarıları göz ardı edilerek görevden alınmasının kamuoyuna izahı olamayacağı aşikardır." diye konuştu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karaali, basın toplantısında olayın yaşandığı 97 kilo final maçının görüntülerini izletti.

"Final maçında sporcumuz rakibini tuş etti." diyen Karaali, şu görüşlere yer verdi:

"Hakemler tuşu iptal ederek müsabakayı tekrar başlattı. Müsabakanın son dakikalarında hakemlerin 2 puan vermesi gereken pozisyona 1 puan vermesi sonucunda sporcumuz 4-3 yenilerek dünya ikincisi oldu. Sporcumuz müsabakanın son düdüğünün çalması ile yaşanan hakem hataları nedeniyle agresif hareketlerde bulundu. Her teknik adamın yapacağı gibi sporcuyu sakinleştirmek için mindere girip karara saygı göstermesi gerektiğini söyledim. Hakemin yanına gitmesi gerektiğini ve rakip sporcunun elinin kalkması sürecinde olması gereken yere geçmesini söyledim. Yaşanan bu süreç görüntülerde mevcut. Bu sırada sadece sözlü olarak hakemlere 1 puanla değerlendirilen pozisyona, 2 puan verilmesi gerektiğini söyledim. O arada güvenlikler geliyor. UWW'nin bana gelen ceza raporunda da anlaşılacağı üzere şiddet içeren bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır. Müsabakanın bitiş düdüğü ile sporcumun karakteristik yapısını çok iyi bildiğimden yüksek nabzının ve müsabakayı haksız kaybetmenin vermiş olduğu duyguyla sportmenliğe aykırı bir davranış yapabileceği endişesiyle mindere çıkarak sporcumun maçlardan diskalifiye edilmesini engelledim. Aksi takdirde sporcumuzun o an göreceği kart klasmana girmesini engelleyeceği gibi takım halinde dünya şampiyonu olma durumumuzu da tehlikeye düşürecekti."

Karaali, konuyu yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.