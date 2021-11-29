Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Galatasaray'ın eski Başkanı Mustafa Cengiz, dün tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını kaybetti. Cengiz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"RABBİM CENNETİYLE ÖDÜLLENDİRSİN"

Sevenlerinin akın ettiği cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa ağabey diyeceğim. Bir beyefendiydi, görevini son ana kadar yaptı. Rabbim cennetiyle ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya rabbim sabır versin" ifadelerini kullandı. Cengiz'i son yolculuğuna uğurlayan Erdoğan, sarı-kırmızılıların eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'la birlikte tabutu omuzlayanlar arasında en önde yer aldı.