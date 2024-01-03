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Eren Derdiyok, futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı - Son Dakika
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Eren Derdiyok, futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı

İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, aktif futbol kariyerini sonlandırarak antrenörlük görevine getirildi. 35 yaşındaki Derdiyok, FC Schaffhausen'de yardımcı antrenör olarak görev yapacak. İsviçre doğumlu olan ve hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Derdiyok, kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim gibi takımlarda oynadı. Türkiye'de ise Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve MKE Ankaragücü formaları giydi. İsviçre Milli Takımı'nda da 60 maçta 11 gol kaydetti.

Eren Derdiyok, futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı
03.01.2024 - 19:31,
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Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, aktif futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı.

FC Schaffhausen'den yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Eren Derdiyok'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kariyerinin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Eren, "Buradaki oyuncuları ve ortamı çok iyi biliyorum. Kendimi tamamen yeni görevime adayacağım." ifadelerini kullandı.

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim gibi takımlarda mücadele etti.

Türkiye'de ise Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde oynayan Eren, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 60 maçta 11 gol attı.

Kaynak: AA
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