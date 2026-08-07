Eren Derdiyok Genç Takımın Başına Geçti

GALATASARAY, eski futbolcusu Eren Derdiyok'un kulübün altyapısında görev alacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Eren Derdiyok'un U17 Takımı'nın teknik sorumluluğu görevine getirildiği duyurularak, "U17 takımımızın teknik sorumluluk görevine Eren Derdiyok getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2016-2019 yılları arasında Galatasaray forması giyen Derdiyok, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğunu sarı-kırmızılı kulübün altyapısında sürdürecek.