Eren Derdiyok Genç Takımın Başına Geçti - Son Dakika
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Eren Derdiyok Genç Takımın Başına Geçti

Eren Derdiyok Genç Takımın Başına Geçti
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Galatasaray, Eren Derdiyok'u U17 Takımı'nın teknik sorumlusuna atadı. Başarılar diledi.

GALATASARAY, eski futbolcusu Eren Derdiyok'un kulübün altyapısında görev alacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Eren Derdiyok'un U17 Takımı'nın teknik sorumluluğu görevine getirildiği duyurularak, "U17 takımımızın teknik sorumluluk görevine Eren Derdiyok getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2016-2019 yılları arasında Galatasaray forması giyen Derdiyok, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğunu sarı-kırmızılı kulübün altyapısında sürdürecek.

Kaynak: DHA

Eren Derdiyok, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Derdiyok Genç Takımın Başına Geçti - Son Dakika

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