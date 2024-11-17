Eren Dinkci A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

MİLLİ futbolcu Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."
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