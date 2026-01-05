Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştı.
Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, eski takımı Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı. Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 65 gün sonra formasına kavuştu.
Milli oyuncu, sahalara golle geri döndü. Trabzonspor karşısında 1-0'lık üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, devreye girmeden önce uzatma anlarında Eren ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topu alan Yunus topu yaydaki Icardi'ye çıkardı. Icardi soldan bindiren Eren Elmalı'nın koşu yoluna pasını attı. Yıldız oyuncu, şık bir vuruşla kaleci Onana'yı mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.