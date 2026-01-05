Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü - Son Dakika
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü

Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
05.01.2026 21:28  Güncelleme: 22:16
Galatasaray'da 65 gün aradan sonra maça çıkan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalinde eski takımı Trabzonspor'a karşı gol attı.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştı.

EREN ELMALI 65 GÜN SONRA SAHADA

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, eski takımı Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı. Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 65 gün sonra formasına kavuştu.

GOLLE GERİ DÖNDÜ

Milli oyuncu, sahalara golle geri döndü. Trabzonspor karşısında 1-0'lık üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, devreye girmeden önce uzatma anlarında Eren ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topu alan Yunus topu yaydaki Icardi'ye çıkardı. Icardi soldan bindiren Eren Elmalı'nın koşu yoluna pasını attı. Yıldız oyuncu, şık bir vuruşla kaleci Onana'yı mağlup etti.

Eren Elmalı, Trabzonspor, Galatasaray, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü - Son Dakika

SON DAKİKA: Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü - Son Dakika
