Erencan Yardımcı A Milli Takım Hedefini Açıkladı - Son Dakika
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Erencan Yardımcı A Milli Takım Hedefini Açıkladı

Erencan Yardımcı A Milli Takım Hedefini Açıkladı

Ümit Milli Takım golcüsü Erencan Yardımcı, A Milli Takım'a yükselmek için çabaladığını belirtti.

13.10.2024 11:46
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Ümit Milli Takımı'nın golcüsü Erencan Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'na gitmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Yardımcı, yeni takımı Sturm Graz'da daha fazla süre bulmak için çok çalıştığını belirterek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de büyük takımlara karşı oynamak istediğini ifade etti.

Ümit Milli Takımı'nın golcüsü Erencan Yardımcı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine son oynadıkları Letonya maçı, yeni takımı Sturm Graz'daki günleri ve bu sezonki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerindeki Letonya maçı için Yardımcı, "Zor geçeceğini biliyorduk. Letonya ilk maçta da kapanmıştı. Uyutup maçı berabere bitiyorlar. Gol pozisyonlarına giremezsek biraz daha sıkıntı çekiyoruz. Golü erken bulmamız iyi oldu, devamı da geldi. 2002-2003'lüler olarak son kampımız. Galip bitirmek istiyoruz. Son maç olan Norveç'e odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Gökhan hocanın topa sahip olma, geriden oyun kurmayla ilgili planı var"

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül'ün gelmesiyle ne gibi değişiklikler olduğunun sorulması üzerine 22 yaşındaki futbolcu, "Levent hocayla açıkçası ön alan baskısı ve geçiş oyunu oynuyorduk. Gökhan hocanın biraz daha topa sahip olma, geriden oyun kurmayla ilgili oyun planı var. Sistem değişikliği var. Kolay kolay alışılmayacak bir sistem değişikliği ama bir sonraki turnuva 1 yıl sonra. Bizden sonraki jenerasyonun buna ayak uyduracağını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'na 2000 yılından beri U21 olarak gidemiyoruz. İnşallah bu hasret son bulur, bizden sonraki jenerasyon Avrupa Şampiyonası'na gider" diye konuştu.

"A Milli Takım'a gitmek için elimden geleni yapıyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın forvetsiz bir sistem kullanmasının ve kendisinin de A Milli Takım'a aday oyunculardan biri olmasının hatırlatılması üzerine Erencan Yardımcı, "A Milli Takım'daki hocamız forvetsiz oyun sistemini kullanıyor. Benim mevkim santrfor olduğu için ben de santrfor dışında bir yerde oynayamıyorum. A Milli Takım'da da çok iyi santrforlar var. Fırsat gelirse emin onlar da çok başarılı olacaklardır. Oraya gitmek için ben de elimden geleni yapıyorum. İnşallah da giderim" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenim var, İngilizce öğrenmeye çalışıyorum"

Bu sezon kiralık transfer olduğu Avusturya ekibi Sturm Graz'daki günlerinin nasıl geçtiğiyle ilgili soruya Yardımcı şöyle cevap verdi:

"Graz şehrini çok fazla deneyimleyecek fırsatım olmadı. Genelde sabah-akşam çift antrenman oluyor. Antrenmanlardan sonra evde dinleniyorum. İngilizce öğretmenim var, İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Dili çözüp, ülkeye adapte olup bir an önce performans vermek istiyorum. Ülke değişikliğine adapte olmam gerekiyor. Farklı bir futbol oynanıyor. Farklı bir sistem, kültür var. İlk etap da zor olacaktır ama çabuk alışacağımı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur."

"Atalanta, Dortmund, Leipzig gibi büyük takımlara karşı oynamak istiyorum"

Bu sezonki kişisel hedefinin takımda daha fazla süre bulmak olduğunu aktaran 22 yaşındaki golcü futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Atalanta, Dortmund, Leipzig gibi büyük takımlara karşı oynamak istiyorum. Daha uzun süreler bulmak istiyorum. Bir gol hedefim yok, elimden geldiğince oynayıp, skora katkı yapmak istiyorum. İnşallah da böyle olur. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en büyük platformlarından biri. Daha önce Galatasaray'da 3 dakika oynamıştım. En iyi stoperlere, en iyi orta saha oyuncularına karşı oynamak farklı bir deneyim. Bu deneyimi de tattığım için çok mutluyum, gurur verici bir duygu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erencan Yardımcı A Milli Takım Hedefini Açıkladı - Son Dakika

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