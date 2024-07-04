Ergeneli Sinem Yıldız, Bulgaristan'da Şampiyon Olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Ergeneli Sinem Yıldız, Bulgaristan'da Şampiyon Olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

Ergeneli Sinem Yıldız, Bulgaristan\'da Şampiyon Olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Elde Etti

Ergeneli sporcu Sinem Yıldız, Bulgaristan'da düzenlenen FZ FORZA Bulgarian Junior Open Championship 2024 Badminton turnuvasında şampiyon olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na birinci sıradan katılma hakkı kazandı. Aynı turnuvada Damla Yalçınkaya da çift kızlar kategorisinde üçüncülük elde etti. Bu başarıyla Sinem Yıldız, Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme fırsatı elde etti.

04.07.2024 09:53
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Ergeneli şampiyon sporcu Sinem Yıldız, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada şampiyon olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na birinci sıradan katılma hakkı elde etti.

Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde gerçekleştirilen FZ FORZA Bulgarian Junior Open Championship 2024 Badminton turnuvasına Türkiye'yi temsilen katılan Ergeneli sporcu Sinem Yıldız, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Aynı turnuvada bir başka Ergene temsilcisi Damla Yalçınkaya da çift kızlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Bu sonuçlarla başarılı sporcu Sinem Yıldız Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na birinci sıradan katılmaya hak kazandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ergeneli Sinem Yıldız, Bulgaristan'da Şampiyon Olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergeneli Sinem Yıldız, Bulgaristan'da Şampiyon Olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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