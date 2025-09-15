Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi

Haberin Videosunu İzleyin
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası\'nın en iyi koçu seçildi
15.09.2025 01:25  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası\'nın en iyi koçu seçildi
Haber Videosu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya kaybederek gümüş madalya kazandı. Başantrenör Ergin Ataman, gösterdiği başarılı performans ile turnuvanın en iyi başantrenörü seçildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı.

EN İYİ KOÇ SEÇİLDİ

Millilerde Başantrenör Ergin Ataman önemli bir ödüle layık görüldü. Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçildi.

Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi

NAMAĞLUP FİNALE GELDİK

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, 24 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi. Milliler, finale de yenilgisiz olarak geldi.

Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Ergin Ataman, Etkinlikler, Milli Takım, Basketbol, Almanya, Dünya, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:37
Taraftarla burun buruna Ali Koç’un zor anları
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:53:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.