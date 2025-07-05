Erkan Özer\'in Bocce Başarısı

Siirt'te yaşayan 15 yaşındaki Erkan Özer, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı boccede 3 yılda 2'si altın 8 madalya kazandı.

Erkan Özer, 3 yıl önce okul sporlarına başladı ve ilk müsabakada birinci geldi. Erkan, iyi atışları dikkatini çektiği beden eğitimi öğretmeni tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bocce takımına yönlendirildi.

Takıma kısa sürede uyum sağlayan Erkan Özer, kendisini geliştirerek katıldığı müsabakalarda başarı elde etti.

2022'de okul sporlarında, aynı yıl Adıyaman'da bocce bölge yarışmasında ve 2023'te Siirt'te düzenlenen bocce bölge yarışmasında birincilikler elde eden Erkan, 19- 23 Nisan'da Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası'nda ferdi branşta ve takım halinde 2 altın madalya kazandı.

Erkan Özer, AA muhabirine, 3 yılda 2'si altın toplam 8 madalya kazandığını söyledi.

Televizyondan izleyerek başladığı boccede kendisini geliştirdiğini belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmenimiz bir gün okulda bize bu branşı anlatınca ben de kendisine 'Ben bocceyi daha önce görmüştüm ve bu branşta iyi olabilirim." dedim. Hocam da beni denedi. İyi oynadığımı görünce beni okul sporlarına götürdü. Bu alanda iyi olduğumu hissettim ve oynamaya başladım. Okul sporlarında ve bölge şampiyonasında birinci oldum. Sonra kendimi geliştirdim, Türkiye şampiyonu oldum."

"Milli takıma girmeyi çok istiyorum"

Bocceyi severek yaptığını belirten Erkan Özer, başarılı olmak için antrenmanlara düzenli katıldığını dile getirdi.

Hedefinin milli takım seçmelerine katılıp ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu anlatan Erkan, bunun için de hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Erkan, "Önümüzde milli takıma seçmeleri var. Milli takıma girmeyi çok istiyorum. Ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğim. Daha da iyi yerlere gelmek için daha çok çalışıyorum." diye konuştu.

Erkan Özer, desteğini esirgemeyen ailesi ve çevresini madalyalarla mutlu etmek istediğini belirtti.

Bocce antrenörü Mesut Eryeşil ise 3 yıl önce takıma önerilen Erkan'ın azmi ve yeteneğiyle dikkati çektiğini söyledi.

Önemli dereceler alan Erkan'ın umut vadettiğini ifade eden Eryeşil, "Erkan'ın boccede çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Antalya'da düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası'nda hem ferdi hem de takım halinde 2 altın madalya kazanarak bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.