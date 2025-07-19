Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Basketbol dünyasında daha önce gerçekleşmemiş bir gelişme yaşandı. Sırp asıllı Avustralyalı Jelena Todorovic, Brezilya'da erkek basketbol takımını çalıştıran ilk kadın başantrenör oldu.

"İLK KADIN BAŞANTRENÖR"

31 yaşındaki koç, Cearense ile sözleşme imzaladı. Todorovic böylelikle, ülkede bir erkek profesyonel basketbol takımını çalıştıracak ilk kadın olarak tarihe geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırp asıllı Avustralyalı, henüz 31 yaşındayken Brezilya'da bir erkek profesyonel basketbol takımına liderlik eden ilk kadın başantrenör oldu." denildi. Todorovic, 2023 yılında Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer almıştı.

KARİYERİ

Jelena Todorovic, genç yaşına rağmen önemli deneyimlere sahip bir antrenör. 2023 yılında, dünyaca ünlü antrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Yunanistan Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer alması, onun uluslararası arenadaki tecrübesinin ve yetkinliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.