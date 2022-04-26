Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor - Son Dakika
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Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor

26.04.2022 20:53
Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor

Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 23 Haziran'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını TOHM'da sürdüren milli sporculara moral ziyaretinde bulundu.

Sporcuların antrenmanını takip eden Kasapoğlu, daha sonra onlarla birlikte iftar yaptı.

Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların madalyalarla döneceğine inandığını belirtti.

Milli Takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu ise 23 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını, şampiyona öncesinde 7-8 Mayıs'ta Romanya'daki Avrupa Kupası'na katılacaklarını anlattı.

Zayimoğlu, "Esas hedefimiz Avrupa Şampiyonası'dır. Samsun'a kadroyu eleyerek geldik. Ocak ayındaki ilk hazırlık turnuvasına 20 kişilik kadro ile gittik. Ama şimdi 8 kişilik şampiyona kadrosuna düştük, bu kadro ile Romanya'ya gidip son durumumuzu göreceğiz. Ondan sonra eksiklerimizi tamamlayacağız. 15 Mayıs'ta yeniden Samsun'da kampa girerek Avrupa Şampiyonası'na kadar hazırlıklarımıza devam edeceğiz." dedi.

Salgından sonra bu yıl yeniden uluslararası faaliyetlerin başladığına işaret eden Zayimoğlu, "Salgın nedeniyle biraz geri kalmıştık, onları hızla toparladık çok şükür. Ama tam hazır değiliz, bir sonraki kampımızda çok iyi hazırlanarak Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize madalyalar ile geleceğimizi umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor
Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor
Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor
Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkek Judo Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor - Son Dakika
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