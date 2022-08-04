Muhammed Anasız, sporseverler tarafından yoğun destek görüyor - Son Dakika
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Muhammed Anasız, sporseverler tarafından yoğun destek görüyor

04.08.2022 12:14
Muhammed Anasız, sporseverler tarafından yoğun destek görüyor

Erkek Kılıç Milli Takımı'nın, dünya sekizincisi olmasından sonra Eskişehirli sporseverler tarafından yoğun destek gören başarılı milli sporcu Muhammed Anasız, "Önümüzde ay İslam Oyunları'nda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Erkek Kılıç Milli Takımı'nın, dünya sekizincisi olmasından sonra Eskişehirli sporseverler tarafından yoğun destek gören başarılı milli sporcu Muhammed Anasız, "Önümüzde ay İslam Oyunları'nda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, dünya sekizincisi oldu. Eskişehir'i temsil eden milli sporcu Muhammed Anasız, şehrin sporseverleri tarafından epey ilgi gördü. Eskişehirli sporseverler tarafından sosyal medya hesabında yoğun destek mesajlarını aldığını ifade eden başarılı sporcu Anasız, "Türk Milli Takımı başta olmak üzere büyüdüğüm şehri gururlandırmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

"Önümüzdeki ay İslam Oyunları'nda şampiyon olmak istiyoruz"

Büyükler kategorisinde Avrupa üçüncüsü ve sonrasında ise dünya sekizinciliği ile ismini Türk spor tarihine yazdırdığından bahseden Anasız, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Eskrim Federasyonu, kurulduğu yıllardan bu yana en başarılı derecelerini elde ediyor. Bunları anlatmak dahi bana müthiş bir mutluluk veriyor. Ülkemizde eskrim, özellikle son yıllarda inanılmaz bir yükseliş gösterdi ve gelecek vaat eden bir branş. Almış olduğumuz dereceler ile çıtayı epey yüksettik. Bir sonraki durağımız ise önümüzde ay, Konya'da yapılacak olan İslam Oyunları'nda şampiyon olmak. Daha uzun vadedeki hedeflerimiz ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda tekrar ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmektir."

"9 yıldır hem Türkiye'yi hem de kentimi temsil ediyorum"

Eskişehir'de kendi salonunda antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Muhammed Anasız, "Yaklaşık 11 yıldır eskrim ile içeyim ve 9 yıldır aktif olarak hem milli takımımı hem de şehrimi temsil ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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