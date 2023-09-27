A Milli Takım'dan gönderilir gönderilmez kendine kulüp buldu! Kadın futbolunda boy gösterecek

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Stefan Kuntz, A Milli Takım ile yolları ayırdıktan sonra sürpriz bir imza atmaya hazırlanıyor. Ülkesine dönenen Alman hoca, Almanya Kadın Milli Takımı'nın hocası olabilir.

ESKİ HOCA YÖNETİCİ OLACAK

Alman basınında çıkan haberlere göre; 2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg yönetici pozisyonuna getirilecek. Bunun ardından ise Martina Voss-Tecklenburg'dan boşalan koltuğa Stefan Kuntz getirilecek.

1.95'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Alman hoca, 1.95'lik puan ortalaması tutturdu.