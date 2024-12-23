Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin - Son Dakika
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Spor

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin

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Volkan Demirel-Şenol Güneş gerginliğine ünlü yorumcu Erman Toroğlu da dahil oldu. Şenol Güneş'i sert eleştiren Güneş, ''Adamın topçusu ölmüş ya! Gol atan topçusu gece ölüyor, adam ertesi gün Türkiye'den ayrılacak, son maçı... Adam cenaze kaldıracak, sen ne anlatıyorsun? Adam değilsin sen... Sen mahkemeye ver beni, alıştın beni mahkemeye vermeye'' dedi.

23.12.2024 10:00  Güncelleme: 10:08
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Süper Lig'in ilk devresinin Trabzon spor ve Bodrum adına son maçı, 1-0 ev sahibi Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak karşılaşmaya, maç önünde Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in; Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

"ADAM DEĞİLSİN YA ADAM DEĞİLSİN"

Maçın ardından yaşanan bu olaylar hakkında spor yorumcusu Erman Toroğlu ve Tolunay Kafkas dikkat çeken sözler sarf etti. Eski hakem Erman Toroğlu, EKOL TV'de yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş'i hedef aldı. Toroğlu, Güneş'e yönelik "Hocam sus be. Sus arkadaş ya sus yani. Konuştukça batıyorsun. Ya adamın topçusu ölmüş ya Gol atan topçusu gece ölüyor ya adam ertesi günü Türkiye'den ayrılacak son maçı adamın futbolcusu ölmüş cenazeyi kaldırıyor sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun arkadaş ya? Adam değilsin ya, adam değilsin. Sen mahkemeye ver beni. Alıştın beni mahkemeye vermeye. Adam değilsin." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu\'ndan Şenol Güneş\'e: Adam değilsin

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Son Dakika Spor Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin - Son Dakika

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