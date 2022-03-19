Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi A Spor ekranlarında değerlendiren Erman Toroğlu'nun yeni imajı büyük ilgi gördü.
73 yaşındaki Erman Toroğlu sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösterdi. Eski hakemin yeni tarzı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Toroğlu'nun yeni imajı Twitter'da kullanıcıları ikiye bölerken, bir kısım küpenin Toroğlu'na yakıştığını bir kısım ise hoş durmadığını belirtti.
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