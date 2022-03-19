Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika
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Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı

19.03.2022 00:22
Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı

A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu, tarz değişikliğine gitti. Sol kulağına küpe takan Toroğlu'nu gören izleyiciler yorum yağmuruna tuttu.

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi A Spor ekranlarında değerlendiren Erman Toroğlu'nun yeni imajı büyük ilgi gördü.

Küpesini görenler hayrete düştü! 73 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan radikal imaj değişikliği

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

73 yaşındaki Erman Toroğlu sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösterdi. Eski hakemin yeni tarzı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Toroğlu'nun yeni imajı Twitter'da kullanıcıları ikiye bölerken, bir kısım küpenin Toroğlu'na yakıştığını bir kısım ise hoş durmadığını belirtti.

Küpesini görenler hayrete düştü! 73 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan radikal imaj değişikliği
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Erman Toroğlu, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

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