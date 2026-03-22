Erokspor, Fenerbahçe'yi Yendi!
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erokspor, Fenerbahçe'yi Yendi!

22.03.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safiport Erokspor, Fenerbahçe Beko'yu 94-88 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Hall 10, Zagars 19, Baldwin 5, Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3 Boston, Onuralp Bitim 2, Silva 6, Colson 9

Safiport Erokspor: Pangos 4, Simmons 10, Cornelie 5, Egehan Arna 10, Love 16, Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-43

3. Periyot: 61-70

Beş faulle çıkan: 38.28 Simmons (Safiport Erokspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 94-88 mağlup etti.

Safiport Erokspor, 14. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erokspor, Fenerbahçe'yi Yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:05:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Erokspor, Fenerbahçe'yi Yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.