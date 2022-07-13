SPOR Erol Bulut: Bizi hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz - Son Dakika
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SPOR Erol Bulut: Bizi hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz

13.07.2022 10:08

Erol Bulut: Bizi hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz"Gidecek ve gelecek olanlar isimler var""Senede 2, 3 kişi çıkınca genç oyuncu yetişti diye seviniyoruz.

Erol Bulut: Bizi hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz

"Gidecek ve gelecek olanlar isimler var"

"Senede 2, 3 kişi çıkınca genç oyuncu yetişti diye seviniyoruz. Ancak bu yeterli değil"

"Daha az hata yapılan, daha tempolu bir lig olsun"

"14 yabancı dışında, milli takımda oynamış 21 yaş altı 3 futbolcu daha bulundurabiliyorsunuz. Bu güzel bir başlangıç"

Olgucan KALKAN - Ata SELÇUK/ İSTANBUL, (DHA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bu dönem, her takım gibi biz de transferler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gidecek futbolcular olacak. En iyi şekilde Gaziantep FK'yı temsil edecek, istediğimiz hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

Yeni sezon öncesinde Bolu'da kamp yapan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bulut, "Bu dönem, her takım gibi biz de transferler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Transfer komitemiz tespit edilen sporcuları transfer etmeye çalışıyor. Aramıza katılacak futbolcularla daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Şu an ilk kamp dönemi için Bolu'dayız. Dört hazırlık maçı oynadık. Önümüzde oynayacağımız 5 hazırlık maçı var. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Gidecek futbolcular olacak. En iyi şekilde Gaziantep FK'yı temsil edecek, istediğimiz hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"GİDECEK VE GELECEK OLANLAR İSİMLER VAR"

Takımdan ayrılacak ve takıma dahil olacak isimler olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Gelen ve giden oyuncular var. Ayrıca gidecek ve gelecek olanlar isimler var. Bu isimlerin hem genç olanı hem de tecrübeli olanı var. Yatırım için futbolcular da kadromuzda dahil ettik. Tecrübeli isimler de aramıza katılacak. İyi bir karışım kurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi inşallah sezon başlangıcında transferlerimizi yapmış olup, iyi hazırlıkla birlikte lige iyi başlangıç yaparız" diye konuştu..

"SENEDE 2, 3 KİŞİ ÇIKINCA GENÇ OYUNCU YETİŞTİ DİYE SEVİNİYORUZ. ANCAK BU YETERLİ DEĞİL"

Altyapıdan oyuncu çıkmamasının yabancı kuralıyla ilgili bir durum olmadığına dikkat çeken Erol Bulut, şöyle konuştu:

"Ben yabancı kuralının serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu her zaman söyledim, savunmaya da devam edeceğim. Biz ligimizde, genç oyuncuları yetiştiremiyoruz, bu genç oyuncular oynayamıyor diye yorumlanıyor. Genç futbolcu konusu, tamamen altyapıyla ilgili. Altyapıdan genç isimlerin gelmesi için, altyapı hocalarının daha iyi ve eğitimli olması lazım. Hocaların gençleri yönlendirmeleri, daha iyi hazırlayıp A takıma göndermeleri gerekiyor. Yani konu oyuncuyu U19'dan aldım, direkt oynatmaya başladım, değil. Futbolcuların hazır şekilde yukarı geliyor olmaları lazım. Bu da şu an bakıldığında ülkemizde tam anlamıyla yok. Birkaç takım, futbolcu hariç. Senede 2, 3 kişi çıkınca genç oyuncu yetişti diye seviniyoruz. Ancak bu yeterli değil. Daha çok üretmemiz lazım."

"DAHA AZ HATA YAPILAN, DAHA TEMPOLU BİR LİG OLSUN"

Süper Lig'de 2022-23 sezonuna Sivasspor deplasmanında başlayacaklarını belirten Bulut, "Kazasız, belasız bir lig olmasını diliyorum. Daha az hata yapılan, daha tempolu bir lig olsun. Sezonu Sivas'ta açacağız. Onlar da iyi bir ekip. 3 sezondur Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyorlar. Zor bir deplasman. Biz hazırlıklarımızı ona göre gerçekleştireceğiz. İyi bir kura çektiğimizi söyleyebilirim. Hazırlığımızı iyi yapacağız. Gaziantep FK adına da hayırlı bir lig olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"14 YABANCI DIŞINDA, MİLLİ TAKIMDA OYNAMIŞ 21 YAŞ ALTI 3 FUTBOLCU DAHA BULUNDURABİLİYORSUNUZ. BU GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ"

Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetiminin yabancı oyuncu kuralı konusunda değişiklğe gittiğini ve bu değişikliğin iyi bir başlangıç olduğunu belirten Bulut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye'ye hep yaşlı oyuncular geliyor deniliyor. 34, 35 yaşında futbolcular alınıyor. Tecrübeli isimler de alınması gerekiyor. Bir kriter getireceksek mesela 32 yaş üstü kısıtlı bir sayıda getirebilirsiniz. Gençlere yönelik, 24 yaş altı sayısını arttırabilirsiniz. Bunu federasyonumuz yapmaya çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıllar, daha iyiye gitmesini umut ediyorum. Bu sezon 14 yabancı dışında, milli takımda oynamış 21 yaş altı 3 futbolcu daha bulundurabiliyorsunuz. Bu güzel bir başlangıç. Önümüzdeki yıllar bu daha da geliştirilebilir."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Erol Bulut: Bizi hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Erol Bulut: Bizi hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz - Son Dakika
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