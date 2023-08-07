Erol Bulut'un İngiltere'deki ilk maçında son dakikada yıkıldı - Son Dakika
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Erol Bulut'un İngiltere'deki ilk maçında son dakikada yıkıldı

07.08.2023 11:37

Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, takımının ilk lig maçında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Golleri Bowler ve Ugbo atan Cardiff'e beraberliği getiren golleri ise Cooper ve Summerville kaydetti. NBA yıldızı Russell Westbrook da maçı tribünden takip etti.

Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, İngiliz ekibinin başında ilk lig maçına çıktı. Mücadelenin ilk yarısını 2 farklı önde kapatan Cardiff, 2. yarı hayal kırıklığı yarattı. Bulut'un öğrencileri 49 ve 90+5. dakikada yediği golle mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

SON DAKİKADA YIKILDILAR

Cardiff City'nin golleri 23. dakikada Bowler ve 39. dakikada Ugbo'dan geldi. Leeds United'a beraberliği getiren golleri ise 49. dakikada Cooper ve 90+5. dakikada Summerville kaydetti.

90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı

WESTBROOK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kulübe yatırım yapan NBA'in yıldızı Russell Westbrook, Leeds United'ın açılış maçını tribünden takip eden isimler arasındaydı.

90+5'te olanlar oldu! Erol Bulut, İngiltere'deki ilk maçında yıkımı yaşadı
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Leeds United AFC, Cardiff City, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut'un İngiltere'deki ilk maçında son dakikada yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erol Bulut'un İngiltere'deki ilk maçında son dakikada yıkıldı - Son Dakika
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