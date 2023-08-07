Erol Bulut'un İngiltere'deki ilk maçında son dakikada yıkıldı

Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, İngiliz ekibinin başında ilk lig maçına çıktı. Mücadelenin ilk yarısını 2 farklı önde kapatan Cardiff, 2. yarı hayal kırıklığı yarattı. Bulut'un öğrencileri 49 ve 90+5. dakikada yediği golle mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

SON DAKİKADA YIKILDILAR

Cardiff City'nin golleri 23. dakikada Bowler ve 39. dakikada Ugbo'dan geldi. Leeds United'a beraberliği getiren golleri ise 49. dakikada Cooper ve 90+5. dakikada Summerville kaydetti.

WESTBROOK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kulübe yatırım yapan NBA'in yıldızı Russell Westbrook, Leeds United'ın açılış maçını tribünden takip eden isimler arasındaydı.