Ersin Destanoğlu, Al-Jazira'ya transfer oldu - Son Dakika
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Ersin Destanoğlu, Al-Jazira'ya transfer oldu

12.07.2026 18:27
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Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu, Al-Jazira ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ ile sözleşmesi sona eren kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al-Jazira'ya transfer oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Ersin Destanoğlu'nun transferini resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansın ardından kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek.

Kaynak: DHA

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersin Destanoğlu, Al-Jazira'ya transfer oldu - Son Dakika

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