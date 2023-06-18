Ersun Yanal, İran ekibi İstiklal'in teklifini değerlendiriyor

Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, İran yolcusu. İstiklal, deneyimli hocaya resmi teklifi yaptı.

BAŞKAN BİZZAT TEKLİFİ İLETTİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İran Pro Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan İstiklal, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İran ekibinde başkan, görüntülü konuşma yaparak Ersun Yanal'a teklifi bizzat iletti.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, biraz düşündükten sonra son kararını iletecek. Deneyimli hoca son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'u çalıştırmıştı.